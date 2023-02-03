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IMF：中國復甦將貢獻全球經濟 但有不確定性

中央社北京3日綜合外電報導

國際貨幣基金（IMF）今天表示，中國經濟預計今年將貢獻全球經濟成長的1/4，儘管COVID-19疫情和房地產業的不確定性可能會阻礙成長動能。

法新社報導，在實施近3年的嚴格防疫限制措施後，北京當局去年12月突然宣布結束COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的動態清零政策，這項政策不但重創經濟並引發廣泛抗議。

受到嚴格封控措施，以及關鍵房地產行業危機加深的打擊，中國2022年經濟成長率只有3%。

國際貨幣基金在對中國經濟的年度評估中說：「隨著防疫限制措施鬆綁後，流動性和活動的回升，中國經濟今年將出現反彈，並提振全球經濟。」

國際貨幣基金說：「這對中國和世界來說都是好消息，現在預計中國經濟將為今年的全球（經濟）成長貢獻1/4。」

然而，今天的評估也警告，未來將面臨「重大經濟挑戰」。

評估稱：「房地產市場的萎縮仍是主要的不利因素，COVID-19病毒的演變也仍存在一些不確定性。」

自從北京在2020年開始打擊過度借貸和猖獗的房地產投機以來，和建築業一起占中國國內生產毛額（GDP）1/4以上的房地產行業受到嚴重打擊。

國際貨幣基金說：「長期而言，（經濟）成長的不利因素包括人口下滑和生產力成長放緩。」

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