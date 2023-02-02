我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蒙市奪槍英雄蔡班達母親 曾是台灣大熱女星

麥卡錫任議長後首度回應：目前無訪台計畫

巴西參議員爆料：曾與波索納洛討論政變

中央社
巴西參議員華爾（中）透過社群媒體直播表示，前總統波索納洛曾試圖脅迫他參加政變。（歐新社）
巴西參議員華爾（中）透過社群媒體直播表示，前總統波索納洛曾試圖脅迫他參加政變。（歐新社）

巴西參議員華爾今天透過社群媒體直播表示，前總統波索納洛曾試圖脅迫他參加政變，阻止新任總統魯拉就職。波索納洛回應說政變計畫是「瘋人之舉」。

華爾（Marcos do Val）是波索納洛（Jair Bolsonaro）的前盟友，稍後他接受巴西權威雜誌「觀察週刊」（Veja）訪問說明波索納洛曾於去年12月9日找過他，提議想辦法阻止魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）總統就職，讓波索納洛可以繼續掌權。

根據華爾指出，波索納洛的想法是讓他錄下與高等選舉法院院長暨聯邦最高法院大法官莫萊斯（Alexandre de Moares）的談話，目的是詆毀莫萊斯，作為發動政變的藉口。華爾聽到波索納的這一番話，被嚇壞了。

華爾告訴觀察週刊，他與莫萊斯私交甚好，於是向莫萊斯檢舉波索納洛的政變意圖。

但之後華爾接受環球新聞（GloboNews）和接受美國有線電視電視新聞網巴西頻道（CNN Brasil）訪問卻改口說，錄下與莫萊斯談話內容的計畫是由當時也在場的前眾議員席維拉（Daniel Silveira）提出，波索納洛只是點頭表示贊成，但沒有強迫華爾參加。

席維拉是波索納洛的死忠支持者，莫萊斯今天下令逮捕席維拉，但該決定沒有提及與華爾的檢舉有關。

莫萊斯自2019年以來負責審理有關波索納洛、他的兒子和盟友可能對最高法院的攻擊，以及參與今年1月8日入侵首都巴西利亞三權機關的不民主運動的調查案，所以被波索納洛支持者視為敵人。

根據CNN 360°節目主播利馬（Daniela Lima）說，波索納洛今天告訴親信，是席維拉召開討論政變的會議，並傳喚華爾出席；波索納洛和華爾都在會議中保持「絕對沉默」，因為他們都很謹慎，擔心情況失控或被席維拉錄音。

至於華爾的檢舉，波索納洛說政變計畫是「瘋人之舉」。

波索納洛去年12月30日卸任前兩天、以巴西總統身分持外交簽證A-1入境美國佛羅里達州，未在今年元旦將總統綬帶移交給魯拉。

美國移民局1月27日收到波索納洛申請更改簽證。B1/B2旅遊簽證將允許波索納洛再停留美國6個月，等待美國審核他的簽證申請期間，波索納洛將留在美國。

波索納洛去年12月30日卸任前兩天、以巴西總統身分持外交簽證A-1入境美國佛羅里...
波索納洛去年12月30日卸任前兩天、以巴西總統身分持外交簽證A-1入境美國佛羅里達州，未在今年元旦將總統綬帶移交給魯拉。（路透）

波索納洛 巴西 簽證

上一則

德小鎮數人遭火車撞、拖行數百公尺 1童死亡1重傷

延伸閱讀

巴西前總統波索納洛避難美國 妻子準備從政

巴西前總統波索納洛避難美國 妻子準備從政
巴西前總統波索納洛申請新簽證 盼續留美國

巴西前總統波索納洛申請新簽證 盼續留美國
鐵粉襲國會 巴西前總統遭調查 4年爽花540萬全國庫埋單

鐵粉襲國會 巴西前總統遭調查 4年爽花540萬全國庫埋單
波索納洛任內司法部長返巴西被捕 涉串通闖國會暴民

波索納洛任內司法部長返巴西被捕 涉串通闖國會暴民

熱門新聞

以色列的本古里安機場日前發生一對持比利時護照的夫妻打算離境，但當他們發現自己沒有為小孩買機票時，竟把嬰兒直接留在報到櫃台，隨即遭到警方拘留。(影片截圖)

小孩沒買票就不要了？爸媽把嬰兒留報到櫃台 衝去登機

2023-02-02 13:03
印度塔新航空發生義大利籍女子在機上脫衣鬧事。（路透）

「堅持要換位到商務艙」義女子脫衣半裸大鬧印度航班

2023-01-31 03:20
查理(左)與卡蜜拉今年還有加冕大典這件重要的事待辦。(路透資料照)

該不該邀哈利、梅根去查理加冕禮？英民眾反應好意外

2023-01-29 15:08
小室圭(中)和真子公主(左二)2021年11月在東京羽田機場搭機前往紐約。(路透)

日媒：小室圭及真子夫婦 無法融入美國日僑社群

2023-02-02 09:37
英國一名男子搭乘末班列車時，突然聽到後方傳來奇怪的呻吟聲，發現一對男女正在上演活春宮。 (擷自推特)

乾柴烈火？目睹火車裡大膽上演活春宮 英男瞠目結舌

2023-02-02 15:23
南韓空軍主力戰機KF-16。（美聯社）

這下尷尬了 防長奧斯丁訪南韓 KF-16戰機誤射誘彈「送行」

2023-02-01 08:51

超人氣

更多 >
狗鏈栓、逃不掉…中國養女控美養父母 像奴隸關地牢多年

狗鏈栓、逃不掉…中國養女控美養父母 像奴隸關地牢多年
台陸軍官情侶鹹濕性愛片外流瘋傳 女中尉著軍服露雙乳

台陸軍官情侶鹹濕性愛片外流瘋傳 女中尉著軍服露雙乳
小孩沒買票就不要了？爸媽把嬰兒留報到櫃台 衝去登機

小孩沒買票就不要了？爸媽把嬰兒留報到櫃台 衝去登機
許多人不自知「全都露」駭客入侵智慧家電看光光

許多人不自知「全都露」駭客入侵智慧家電看光光
台軍官情侶性愛片瘋傳 陸軍認了：在這裡拍的

台軍官情侶性愛片瘋傳 陸軍認了：在這裡拍的