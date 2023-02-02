巴西參議員爆料：曾與波索納洛討論政變

巴西參議員華爾（中）透過社群媒體直播表示，前總統波索納洛曾試圖脅迫他參加政變。（歐新社）

巴西 參議員華爾今天透過社群媒體直播表示，前總統波索納洛 曾試圖脅迫他參加政變，阻止新任總統魯拉就職。波索納洛回應說政變計畫是「瘋人之舉」。

華爾（Marcos do Val）是波索納洛（Jair Bolsonaro）的前盟友，稍後他接受巴西權威雜誌「觀察週刊」（Veja）訪問說明波索納洛曾於去年12月9日找過他，提議想辦法阻止魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）總統就職，讓波索納洛可以繼續掌權。

根據華爾指出，波索納洛的想法是讓他錄下與高等選舉法院院長暨聯邦最高法院大法官莫萊斯（Alexandre de Moares）的談話，目的是詆毀莫萊斯，作為發動政變的藉口。華爾聽到波索納的這一番話，被嚇壞了。

華爾告訴觀察週刊，他與莫萊斯私交甚好，於是向莫萊斯檢舉波索納洛的政變意圖。

但之後華爾接受環球新聞（GloboNews）和接受美國有線電視電視新聞網巴西頻道（CNN Brasil）訪問卻改口說，錄下與莫萊斯談話內容的計畫是由當時也在場的前眾議員席維拉（Daniel Silveira）提出，波索納洛只是點頭表示贊成，但沒有強迫華爾參加。

席維拉是波索納洛的死忠支持者，莫萊斯今天下令逮捕席維拉，但該決定沒有提及與華爾的檢舉有關。

莫萊斯自2019年以來負責審理有關波索納洛、他的兒子和盟友可能對最高法院的攻擊，以及參與今年1月8日入侵首都巴西利亞三權機關的不民主運動的調查案，所以被波索納洛支持者視為敵人。

根據CNN 360°節目主播利馬（Daniela Lima）說，波索納洛今天告訴親信，是席維拉召開討論政變的會議，並傳喚華爾出席；波索納洛和華爾都在會議中保持「絕對沉默」，因為他們都很謹慎，擔心情況失控或被席維拉錄音。

至於華爾的檢舉，波索納洛說政變計畫是「瘋人之舉」。

波索納洛去年12月30日卸任前兩天、以巴西總統身分持外交簽證 A-1入境美國佛羅里達州，未在今年元旦將總統綬帶移交給魯拉。