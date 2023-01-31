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巴西前總統波索納洛避難美國 妻子準備從政

中央社╱聖保羅31日專電
波索納洛的妻子、前第一夫人蜜雪兒。(Getty Images)
波索納洛的妻子、前第一夫人蜜雪兒。(Getty Images)

巴西前總統波索納洛已向美國當局申請旅遊簽證，以便在美國再停留6個月。同時，波索納洛的妻子、前第一夫人蜜雪兒上周回到巴西，準備在政壇大展拳腳。

波索納洛（Jair Bolsonaro）的律師亞歷山大（Felipe Alexandre）今天證實英國金融時報（Financial Times）昨天刊登有關波索納洛申請簽證的消息。

亞歷山大向巴西媒體表示，波索納洛一生中34年致力於公共服務，現在想休息一下，清醒頭腦，在美國當幾個月的遊客，然後再決定下一步行動。

亞歷山大是美國移民律師事務所AG Immigration律師。他表示，美國移民局1月27日收到波索納洛申請更改簽證。B1/B2旅遊簽證將允許波索納洛再停留美國6個月，等待美國審核他的簽證申請期間，波索納洛將留在美國。

波索納洛去年12月30日卸任前兩天、以巴西總統身分持外交簽證A-1入境美國佛羅里達州，未在今年元旦將總統綬帶移交給新任總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）。

此後，波索納洛的處境變得更加複雜。除了卸任前已面臨對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）領導不力的調查外，波索納洛也因可能在1月8日煽動支持者在首都巴西利亞叛亂，以及他的政府對亞諾馬米（yanomami）原住民族的可能疏忽而受到調查。

波索納洛否認參與攻擊三權機關，他說這只是示威者「過火」的舉動；關於亞諾馬米原住民族嚴重營養不良的投訴，則是「左翼的鬧劇」。

波索納洛留在美國引起美國國會民主黨議員的不滿。兩周前，數十位美國民主黨國會議員致函美國總統拜登，要求美國政府不要讓波索納洛將美國當成「避難所」。

德州民主黨眾議員卡斯楚（Joaquin Castro）認為美國當局應駁回波索納洛申請更改簽證，表示波索納洛是「危險人物，不應獲准留在美國。」

波索納洛的兒子、巴西參議員福拉畢歐（Flávio Bolsonaro）上周末表示，波索納洛可能「明天、6個月後或永不回巴西。」

與此同時，波索納洛的妻子、前第一夫人蜜雪兒（Michelle Bolsonaro）上週悄悄回到巴西，積極準備在政壇大展拳腳。

蜜雪兒和波索納洛所屬的自由黨邀請她領導政黨婦女團隊，蜜雪兒將接受從政訓練，並從2月起在中央黨部領薪辦公，薪水相當於一名眾議員（巴西幣3.92萬元，約7700美元）。

自由黨也計劃給付波索納洛相同金額的月薪，前提是他必須返回巴西。

自由黨中央黨部主席尼托（Valdemar Costa Neto）接受美國有線電視新聞網巴西頻道（CNN Brasil）訪問說，蜜雪兒是自由黨在2026年總統競選的候選人替代人選。為此，蜜雪兒需要減少宗教性質演說，結合廣泛的內容，觸及社會各界。

巴西前總統波索納洛。(路透)
巴西前總統波索納洛。(路透)

波索納洛 巴西 簽證

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