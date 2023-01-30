我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

專家：市場埋定時炸彈 破壞力堪比大蕭條

白宮：拜登5/11將終止新冠疫情緊急狀態

巴西前總統波索納洛申請新簽證 盼續留美國

中央社╱即時報導
巴西前總統波索納洛。(路透)
巴西前總統波索納洛。(路透)

巴西極右派前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）的律師30日表示，波索納洛正在尋求取得為期6個月的簽證，以便能留在美國。

中央社引述法新社報導，波索納洛正在為數以千計支持者本月8日闖進國會大廈、總統府和最高法院，企圖阻止魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）重登總統大位一事接受調查。

波索納洛去年在巴西總統決選敗給魯拉，但從未承認敗選，並於12月30日卸任前2天遠走美國佛州，拒絕參加魯拉元旦的就職典禮。

據了解，波索納洛是以核發給國家元首、外交官和其他政府官員的簽證來美，隨著他已不再從事公務，這項簽證將於明天到期。

總部位於加州的律師事務所AG Immigration Group表示，為了能繼續留在美國，波索納洛已經申請了為期6個月的簽證。

在此之前，波索納洛曾告訴美國有線電視新聞網巴西頻道（CNN Brasil），他打算在1月結束前返回巴西，也考慮為健康因素提前離開美國。

波索納洛2018年競選時遇刺腹部受傷，這場暗殺未遂讓他一直為相關後遺症所苦，並在滯留佛州期間住院治療。

波索納洛 簽證 巴西

上一則

法澳2+2聯合聲明 反中威脅挺台論述升級

下一則

日本長野縣雪崩 美國籍死者被證實為前滑雪世界冠軍

延伸閱讀

魯拉2月訪華府與拜登會談 討論如何應對極右勢力

魯拉2月訪華府與拜登會談 討論如何應對極右勢力
鐵粉襲國會 巴西前總統遭調查 4年爽花540萬全國庫埋單

鐵粉襲國會 巴西前總統遭調查 4年爽花540萬全國庫埋單
波索納洛任內司法部長返巴西被捕 涉串通闖國會暴民

波索納洛任內司法部長返巴西被捕 涉串通闖國會暴民
巴西公布波索納洛官方信用卡帳單 爽花逾500萬美元全由國庫埋單

巴西公布波索納洛官方信用卡帳單 爽花逾500萬美元全由國庫埋單

熱門新聞

烏克蘭國防部副部長沙波瓦洛夫請辭下台。(美聯社)

貪腐醜聞恐動搖西方支持 烏克蘭官員大幅異動

2023-01-24 10:09
位於德國工業心臟地帶的杜伊斯堡一度因中國將當地規畫為一帶一路倡議的歐洲樞紐，而使物流業欣欣向榮，如今受俄烏戰爭以及德、中關係逆轉影響，已流於曇花一現。圖為在杜伊斯堡，一台貨櫃起重機正在堆放貨櫃。歐新社

俄烏戰爭和德中關係生變 杜伊斯堡一帶一路夢想落空

2023-01-24 11:08
烏克蘭軍人23日在東部鹽礦城鎮蘇勒答爾。路透

烏克蘭首度證實 烏東鹽礦重鎮蘇勒答爾宣告淪陷

2023-01-25 11:07
查理(左)與卡蜜拉今年還有加冕大典這件重要的事待辦。(路透資料照)

該不該邀哈利、梅根去查理加冕禮？英民眾反應好意外

2023-01-29 15:08
「末日鐘」更新指針位置，距離午夜僅剩90秒，是歷史上最接近午夜的時刻。（路透）

離毀滅剩90秒 俄烏戰撥快「末日鐘」 史上最接近人類滅亡

2023-01-24 22:18
一輛載有60名乘客的巴士在祕魯國西北部皮烏拉省（Piura province）墜入懸崖，這起意外事件造成至少24人身亡。美聯社

至少24死 祕魯60人大巴「魔鬼彎」墜崖 數人被拋出車外

2023-01-28 16:22

超人氣

更多 >
薪水每分錢都得申報 但這6種收入可免稅

薪水每分錢都得申報 但這6種收入可免稅
懶得做早餐時 就去主廚也愛光顧的這6家連鎖餐廳

懶得做早餐時 就去主廚也愛光顧的這6家連鎖餐廳
江西學生胡鑫宇家屬：遺體在儲糧倉庫被找到 幾乎成骸骨

江西學生胡鑫宇家屬：遺體在儲糧倉庫被找到 幾乎成骸骨
整型成癮？「最美脫北女孩」8年後變這樣 網驚：完全認不出來

整型成癮？「最美脫北女孩」8年後變這樣 網驚：完全認不出來
宋仲基認愛1個月「宣布再婚」老婆懷孕準備當混血爸

宋仲基認愛1個月「宣布再婚」老婆懷孕準備當混血爸