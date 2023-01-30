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布林肯中東行首站 與埃及總統商討降低以巴緊張

中央社開羅30日綜合外電報導
國務卿布林肯(左)展開為期3天中東訪問，今天與埃及總統塞西(右)會談時，就如何降低以色列和巴勒斯坦緊張關係進行商討。美聯社
國務卿布林肯(左)展開為期3天中東訪問，今天與埃及總統塞西(右)會談時，就如何降低以色列和巴勒斯坦緊張關係進行商討。美聯社

國務卿布林肯展開為期3天中東訪問，今天與埃及總統塞西會談時，就如何降低以色列和巴勒斯坦緊張關係進行商討。

路透報導，昨天抵埃及首都開羅後，布林肯（Antony Blinken）表示，希望加強華府與開羅的「戰略夥伴係」。接受美國重大軍事援助的埃及一直致力調停以巴衝突。

由於以色列總理內唐雅胡（Benjamin Netanyahu）新右翼政府的政策在國內外引發疑慮，布林肯接著將與埃及外交部長蘇克里（Sameh Shoukry）會談，預定今天稍晚前往耶路撒冷（Jerusalem），屆時將與內唐雅胡進行會談。

之後，布林肯將走訪約旦河西岸城市雷馬拉（Ramallah）會晤巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）主席阿巴斯（Mahmud Abbas）。

根據國務院發言人普萊斯（Ned Price）發布的聲明，布林肯與塞西（Abdel Fattah al-Sisi）會談時也觸及區域議題，包括重啟蘇丹政治過渡、打破利比亞敵對派系僵局等。

埃及知名社運人士巴加（Hossam Bahgat）指出，布林肯在開羅還會晤4名社運人士，商討埃及當地人權情況。巴加是布林肯見到的4名社運人士之一。

前軍事首長塞西2013年發動軍事政變，推翻首任民選總統穆希（Mohamed Morsi）後上台，對政治異議人士進行長期打壓，自由主義反對派和伊斯蘭主義者都遭到肅清。

人權團體表示，已有數以萬計人士遭到羈押。美國總統拜登政府也曾以未能符合人權條件為由，扣留對埃及的部分軍事援助。不過，倡議團體希望擋下更多。

為了平息國際批評，埃及近數月以來釋放一些知名政治犯，但許多人仍在關押中。

巴加與布林肯會面後告訴路透：「他對埃及人權危機的嚴重程度早就知之甚稔，而且又有更多政治犯遭到關押，比塞西政權聲稱赦免的人數更多。我認為拜登政府現在相信，與塞西就人權議題交涉兩年，沒有太多改善。」

布林肯 拜登 巴勒斯坦

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