曾是加拿大任職最久的市長 麥考蓮101歲辭世
加拿大政壇傳奇人物、101歲的安大略省密西沙加市前市長黑茲爾·麥考蓮（Hazel McCallion）1月29日在家中辭世。
麥考蓮出生於魁北克省。她在青少年時期曾是一名職業冰球運動員。1978年，她在位於多倫多以西的密西沙加市首次當選市長，之後12屆連選連任，直至2014年榮休，也由此成為加拿大任職時間最長的市長。1979年11月，一列載有危險化學品的火車在密西沙加脫軌並發生大爆炸。在麥考蓮指揮下，20多萬人緊急疏散轉移，無人死亡。
在她主政的36年間，密西沙加從人口不到20萬的小城鎮發展成為近80萬人口的加拿大第六大城市。卸任市長後，她繼續在不同的高校、大多倫多機場管理局、安大略省女子冰球協會、安大略省政府等機構和部門服務或擔任榮職。
加拿大總理特魯多向麥考蓮致哀，並表示，作為一位開拓者，她的從政生涯和對社區的服務將繼續激勵著人們。安大略省省長福特贊揚麥考蓮是公務員的真正寫照，其人格力量令人折服。密西沙加市市長康寶麗表示，麥考蓮鼓舞了許多加拿大女性投身政壇。密西沙加市將為麥考蓮舉行悼念活動，並為其設立線下和線上吊唁簿。
麥考蓮因性格耿直而被支持者稱為「黑茲爾飓風」。2016年，安大略省議會將其生日、即每年2月14日設為該省的「黑茲爾·麥考蓮節」。
麥考蓮生前曾經十餘次訪華。在2019年曾對中國的發展進步以及密西沙加華人社區對當地的貢獻表示贊賞。
上一則
烏克蘭東部戰況嚴峻 澤倫斯基疾呼需要更多武器
下一則
FB留言