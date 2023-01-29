曾是加拿大任職最久的市長 麥考蓮101歲辭世

杜魯多2015年與麥考蓮的合照。（美聯社）

加拿大 政壇傳奇人物、101歲的安大略省密西沙加市前市長黑茲爾·麥考蓮（Hazel McCallion）1月29日在家中辭世。

麥考蓮出生於魁北克省。她在青少年時期曾是一名職業冰球運動員 。1978年，她在位於多倫多以西的密西沙加市首次當選市長，之後12屆連選連任，直至2014年榮休，也由此成為加拿大任職時間最長的市長。1979年11月，一列載有危險化學品的火車在密西沙加脫軌並發生大爆炸。在麥考蓮指揮下，20多萬人緊急疏散轉移，無人死亡。

在她主政的36年間，密西沙加從人口不到20萬的小城鎮發展成為近80萬人口的加拿大第六大城市。卸任市長後，她繼續在不同的高校、大多倫多機場管理局、安大略省女子冰球協會、安大略省政府等機構和部門服務或擔任榮職。

加拿大總理特魯多向麥考蓮致哀，並表示，作為一位開拓者，她的從政生涯和對社區的服務將繼續激勵著人們。安大略省省長福特贊揚麥考蓮是公務員的真正寫照，其人格力量令人折服。密西沙加市市長康寶麗表示，麥考蓮鼓舞了許多加拿大女性投身政壇。密西沙加市將為麥考蓮舉行悼念活動，並為其設立線下和線上吊唁簿。

麥考蓮因性格耿直而被支持者稱為「黑茲爾飓風」。2016年，安大略省議會將其生日、即每年2月14日設為該省的「黑茲爾·麥考蓮節」。

麥考蓮生前曾經十餘次訪華。在2019年曾對中國的發展進步以及密西沙加華人 社區對當地的貢獻表示贊賞。