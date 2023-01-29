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捷媒：捷克總統當選人帕維爾今與蔡英文、澤倫斯基通話

中央社台北29日綜合外電報導
帕維爾(中)在捷克總統大選勝出。(美聯社)
帕維爾(中)在捷克總統大選勝出。(美聯社)

前北大西洋公約組織軍事委員會主席帕維爾在捷克總統大選勝出，台總統蔡英文昨已對帕維爾表達誠摯祝賀。捷克媒體報導，帕維爾29日將與蔡英文和烏克蘭總統澤倫斯基通話。

中華民國外交部發布新聞稿表示，捷克於27至28日舉行總統大選第2輪決選，帕維爾（Petr Pavel）以得票率58.32%勝出，將於3月初正式就職，成為捷克自1993年獨立後第4任總統。

蔡英文表示，樂見捷克順利完成總統大選，在民主發展進程中寫下新篇章，期盼台捷基於共享價值持續密切合作，在各類議題領域促進實質交流，深化民主夥伴關係，並祝福新任帕維爾總統任期圓滿成功。

捷克媒體Seznam Zprávy報導，帕維爾已安排於29日「與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）以及台灣總統蔡英文通電話」。捷克前外交官、帕維爾的外交政策顧問柯拉爾（Petr Kolář）已經證實此事。

針對蔡英文是否與帕維爾通話，中華民國總統府發言人張惇涵今天向媒體表示，台灣與捷克將強化雙方各項領域合作關係，對於促進雙方互動有益的方式，外交部都會進行妥善的評估與規畫，定案後也將與社會報告說明。

帕維爾在外交上比現任總統齊曼（Miloš Zeman）更親西方，尤其主張對俄羅斯和中國強硬，支持繼續軍援烏克蘭，立場與總理費亞拉（Petr Fiala）領導的政府相近。

帕維爾視中國為安全威脅，他先前指出中國在經濟、科技和軍事有潛力成為中心，但價值觀和戰略目標與捷克不同，發展雙邊關係有必要小心。

他說，捷克與中國的確有發展貿易的機會，不過貿易額還不多，潛力沒有大到需要為此調整對外關係的原則，例如限制與台灣的合作。

蔡英文 烏克蘭

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