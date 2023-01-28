戰爭英雄當選捷克總統 帕維爾視中國為安全威脅

前北大西洋公約組織（NATO）將領帕維爾（Petr Pavel）在今天結束的捷克總統大選決選中勝出。美聯社

前北大西洋公約組織（NATO）將領帕維爾（Petr Pavel）在今天結束的捷克總統大選決選中勝出。

在外交上，帕維爾比現任總統齊曼（Miloš Zeman）更親西方，尤其主張對俄羅斯 和中國強硬，支持繼續軍援烏克蘭，立場與總理費亞拉（Petr Fiala）領導的政府相近。

帕維爾視中國為安全威脅，他先前指出中國在經濟、科技和軍事有潛力成為中心，但價值觀和戰略目標與捷克不同，發展雙邊關係有必要小心。

他說，捷克與中國的確有發展貿易的機會，不過貿易額還不多，潛力沒有大到需要為此調整對外關係的原則、例如限制與台灣的合作。

法新社報導，帕維爾是位熱愛摩托車的戰爭英雄，承諾當選後讓歐盟和北約 成員國捷克「恢復秩序」。

現年61歲的帕維爾忠於自己的軍旅經歷，他在自己的競選網站上表示：「我無法忽視這裡的人們日益感到混亂、失序與不確定這個事實，以及感到國家某程度上已經停止正常運作。」

他還寫道：「我們有必要改變這樣的情況。我們有必要按照遊戲規則行事，一視同仁適用所有人。我們需要一頓大掃除。」

帕維爾生於1961年11月1日，中學與大學都就讀軍校，當時在捷克還屬於現已不存在的捷克斯洛伐克（Czechoslovakia），由俄羅斯支持的共產黨 人統治。

帕維爾其後加入共產黨，軍階開始迅速攀升。他的批評者指責他求學成為一位服務共產黨軍隊的軍事情報探員。

帕維爾在他的網站上表示：「在我出生的家庭，入黨被視為稀鬆平常。我當時沒有足夠的資訊與經驗來判斷這個政體的犯罪本質，現在我知道這是個錯誤。」

當1989年共產黨垮台時，帕維爾拋棄黨證，但他繼續研讀情報課程。

帕維爾在軍中擔任菁英傘兵，因1993年協助法國部隊從塞爾維亞和克羅埃西亞交火戰區脫困，而獲得表彰。

1999年捷克共和國加入北約後，帕維爾在位於荷蘭的北約區域司令部服役3年。他後來取得英國倫敦國王學院（King's College）國際關係碩士學位，之後接任捷克軍隊參謀總長。

2015年，帕維爾被任命為北約軍事委員會主席，亦即北約最高軍事官員。他在軍旅生涯獲頒勳章無數，包括美國的功績勛章（Legion of Merit）與法國的英勇十字勛章（Croix de Guerre），2018年佩戴一身勳表光榮退伍。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發時，帕維爾發起「團結更強大」（Stronger Together）組織，協助處理各種危機及援助需要幫助的人士。

帕維爾的妻子伊娃（Eva）也是一位軍人。他說自己閒暇時喜歡旅行、滑雪、攝影與閱讀，但他真正的嗜好是騎摩托車。帕維爾原本騎的是一台鈴木（Suzuki）越野機車，現在改騎一台BMW多功能機車（dual-sport）。

帕維爾在他的網站上表示：「為了推動我們國家的民主與親西方，我已效力了33年。」