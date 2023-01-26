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北約路卡關 芬蘭解除對土耳其武器禁運盼化僵局

中央社／記者鍾佑貞伊斯坦堡26日專電
瑞典、芬蘭加入北約之路陷入僵局，土耳其更放話無限期延後相關會談。芬蘭近日逆轉2019年的決定，宣布解除對土耳其的武器禁運，這也是土國開出的關鍵條件之一。（路透）
瑞典、芬蘭加入北約之路陷入僵局，土耳其更放話無限期延後相關會談。芬蘭近日逆轉2019年的決定，宣布解除對土耳其的武器禁運，這也是土國開出的關鍵條件之一。（路透）

瑞典、芬蘭加入北約之路陷入僵局，土耳其更放話無限期延後相關會談。芬蘭近日逆轉2019年的決定，宣布解除對土耳其的武器禁運，這也是土國開出的關鍵條件之一。

俄羅斯去年2月入侵烏克蘭，促使芬蘭、瑞典放棄數十年來的軍事不結盟政策，申請加入北大西洋公約組織（NATO）。北約成員國土耳其開出若干條件才願點頭，包括解除對土耳其國防部門的武器出口限制。

芬蘭國防部長薩沃拉（Mikko Savola）24日對當地大報「赫爾辛基日報」（Helsingin Sanomat）表示，他親自決定授予對土耳其出口軍用車輛防護鋼的許可證。外交部已經對外交及安全政策進行評估，結果是正面的。

芬蘭首都日報（Hufvudstadsbladet）指出，芬蘭Miilux鋼廠要求政府批准於2025年12月前出售1.2萬噸鋼材，供土耳其裝甲車製造商BMC所用。根據當地媒體，Miilux持有向土耳其輸出武器設備的許可證，但政府2019年禁令一出，許可證就無法於去年到期時更新。

芬蘭對土耳其解禁，正值北歐兩國申請加入北約之路受到重挫。丹麥極右翼政黨黨魁帕魯丹（Rasmus Paludan）21日獲准在土耳其駐斯德哥爾摩大使館外焚燒可蘭經，引爆土耳其怒火，總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）放話瑞典別指望土國支持加入北約。

芬蘭外交部長哈維斯托（Pekka Haavisto）本周對路透表示，土耳其可能會在5月的總統大選後才批准兩國加入北約的申請。

他也說，芬蘭、瑞典與土國就加入北約的3方談判需要暫停數周。「在我們回到3方會談之前，需要暫停一下，看看當前局勢塵埃落定後，我們的狀況如何，因此不應先下定論。」

瑞典和芬蘭的加盟必須得到北約全部30個成員國國會同意。為爭取土耳其支持，芬蘭、瑞典及土耳其去年簽署3方備忘錄，內容包括解除土耳其2019年入侵敘利亞北部後對土國實施的武器禁運、承諾不支持激進團體庫德工人黨（PKK）等。

瑞典去年9月底恢復向土國出口軍事裝備，芬蘭如今跟進，卻在政府內部造成分歧。隸屬左派聯盟黨（Left Alliance）的教育部長安德森（Li Andersson）即推文表示，政府內部尚未討論這件事。

她寫道，「左派聯盟黨不支持向處於戰爭中或侵犯人權的國家出口國防設備」。

北約成員國中，只剩土耳其及匈牙利國會尚未對兩國入盟案開綠燈，不過匈牙利預計將在下個月批准。

北約 瑞典 國防部

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