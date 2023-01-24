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俄烏戰爭和德中關係生變 杜伊斯堡一帶一路夢想落空

中央社德國杜伊斯堡24日綜合外電報導
位於德國工業心臟地帶的杜伊斯堡一度因中國將當地規畫為一帶一路倡議的歐洲樞紐，而使物流業欣欣向榮，如今受俄烏戰爭以及德、中關係逆轉影響，已流於曇花一現。圖為在杜伊斯堡，一台貨櫃起重機正在堆放貨櫃。歐新社
位於德國工業心臟地帶的杜伊斯堡一度因中國將當地規畫為一帶一路倡議的歐洲樞紐，而使物流業欣欣向榮，如今受俄烏戰爭以及德、中關係逆轉影響，已流於曇花一現。圖為在杜伊斯堡，一台貨櫃起重機正在堆放貨櫃。歐新社

位於德國工業心臟地帶的杜伊斯堡一度因中國將當地規畫為一帶一路倡議的歐洲樞紐，而使物流業欣欣向榮，如今受俄烏戰爭以及德、中關係逆轉影響，已流於曇花一現。

「日經亞洲」週刊（Nikkei Asia）網站報導，杜伊斯堡（Duisburg）是人口50萬的城市，位於德國西部萊因河（Rhine）及魯爾河（Ruhr）匯流處，1990年代和2000年代初期因德國鋼鐵業和煤礦業沒落而致經濟受創。2014年中國國家主席習近平到訪並正式以此地作為一帶一路的歐洲主要樞紐，曾經如同救星一般。

但在杜伊斯堡市郊開設卡車駕駛學校的杜拉科維奇（Suad Durakovic）說：「一帶一路在我們此地得不到發展，第一個原因是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發，然後是俄烏戰爭，使一帶一路推動的物流榮景成為過去。」

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）是習近平在去年10月中共20大獲得第3個總書記任期後往訪北京的第一位歐洲國家領導人，但因中國與發動戰爭的俄羅斯關係友好，連同台灣和人權問題以及德國對中貿易逆差不斷擴大，而致德國對中國的態度近來轉向不友善。

德國目前正在檢討對中國關係，可望在未來數週公布新的中國政策基本方針。政策草案節錄內容顯示，德國國會議員主張，對中國的立場應大幅強硬化，並減少對中國的經濟依賴度。

比較激烈的相關措施包括，限制對中國投資，並從嚴監視在商務上過度依賴中國的德國企業。這使中國在萊因河沿岸建立龐大商務中心並從此地向歐洲各國發展經銷網的計畫，在2021年胎死腹中。

杜伊斯堡去年11月宣布，由於中國與俄羅斯關係友善，當地與中國華為公司共創「智慧城市」的協議備忘錄將期滿失效。

自「中歐班列」2011年首次抵達杜伊斯堡從而開啟中、歐陸上運輸的新章以來，雙方氣氛無疑已改變。作為中、歐定期往來貨運列車的中歐班列，原本是要充當貨櫃船運之外的另一選擇。

但經營杜伊斯堡港務的杜伊斯堡港口集團（Duisport）數據顯示，疫情引起的海上貿易中斷固然提振了一帶一路列車貨運業務，但俄烏戰爭造成的地緣政治動亂則產生了相反作用。

2021年列車出動次數雖成長12%到2800班次，2022上半年的預約班次卻減少大約30%，因為採用鐵路貨運的企業在駛經俄羅斯的路段必須承受商譽、保險、制裁和沒收的風險。

此外，重商的德國自由民主黨（Free Democratic Party）杜伊斯堡地方黨部副主席班能特羅（Sven Benentreu）說：「中國在本地設立的電子商務公司據悉並不是創造就業機會和繳稅的大戶。本黨肯定中國公司在此地營運，但杜伊斯堡市政府對這些公司高度重視的結果，顯然並未獲得預期中的回報。」

德國 一帶一路 俄羅斯

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