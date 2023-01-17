越南貪官趁疫牟利 逾百人遭起訴官場大地震

越共中央政治局委員、越南國家主席阮春福（Nguyen Xuan Phuc，圖）今天請辭國家主席及各項職務並申請退休，獲越共中央委員會同意。美聯社

越南 在COVID-19疫情 期間爆發兩起重大貪汙案，迄今已有上百人遭到起訴與逮捕，兩名副總理及國家主席更紛紛在農曆年前請辭下台，引發越南官場大震盪。

越南在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發之初迅速鎖國，將病毒阻絕境外，一度被譽為「防疫模範生」；只是坐收國際美名的背後，這場全球疫情也成了越南貪腐孳生的溫床，民間怨聲載道不斷。

越南在疫情期間最大的兩起貪腐醜聞當屬越亞案以及救援包機受賄案，迄今已有上百人遭到起訴與逮捕。

越南海關總局2022年1月20日通報，位於胡志明市的越亞科技公司（Viet A Tech）從中國進口COVID-19快篩試劑組，單價僅約2萬1600越南盾（約0.92美元），卻以47萬越南盾售予地方政府疾病控制中心，足足是進口價的21.7倍。

此外，越南在疫情鎖國期間，曾有數十萬公民滯留海外，一度只允許他們搭乘官方指定的救援包機返國，然而「黑箱作業」、「天價收費」指控不斷。有民眾泣訴，自美國返回越南竟花了1萬美元。

越南調查單位在2022年初對越亞案及救援包機受賄案祭出大動作，過去一年以來，基層衛生人員、旅行社業者至多個省市領導、衛生部長、科技部長、多名駐外大使、外交部副部長、副總理助理等一一被捕。

由於案件不斷延燒，分管對外、衛生工作的兩名副總理范平明（Pham Binh Minh）與武德儋（Vu Duc Dam）已於1月5日辭去職務。

相隔不到兩周，越共中央政治局委員、越南國家主席阮春福（Nguyen Xuan Phuc）也在今天請辭國家主席及各項職務並申請退休 ，獲越共中央委員會同意。

截至目前為止，越南政府就越亞案已對29起案件和102名涉案人員發動逮捕及起訴，並追繳查封涉案資產逾1.67兆越南盾(約7150萬美元)。在救援包機受賄案部份，越南政府已逮捕39名涉案人員並起訴，並追繳查封涉案資產超過800億越南盾(約342萬美元)。

由越共總書記阮富仲（Nguyen Phu Trong）率領的反腐運動向來強調，相關工作「沒有禁區、沒有例外」；而今，阮春福交出國家主席大位，為這句話作了註解。隨著調查工作持續推進，越南官場人人自危。