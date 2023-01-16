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開創避雷全新未來 科學家首度用「雷射控制閃電方向」

編譯張君堯／即時報導
根據一項在瑞士山頂、暴風雨期間進行的實驗，科學家們「首次在野外利用雷射導引閃電方向」，這項壯舉將為機場、發射平台和高樓建築的避雷系統開創全新道路。（路透）
根據一項在瑞士山頂、暴風雨期間進行的實驗，科學家們「首次在野外利用雷射導引閃電方向」，這項壯舉將為機場、發射平台和高樓建築的避雷系統開創全新道路。（路透）

根據一項在瑞士山頂、暴風雨期間進行的實驗，科學家們「首次在野外利用雷射導引閃電方向」，這項壯舉將為機場、發射平台和高樓建築的避雷系統開創全新道路。

衛報報導，巴黎綜合理工學院（École Polytechnique）的物理學家霍阿爾（Aurélien Houard）指出「幾乎所有地方都使用金屬棒來避雷，但它們可以保護的區域僅限於幾公尺或幾十公尺，如果我們的雷射夠大，我們希望能將保護範圍擴大到幾百公尺」。

傳統避雷針可以追溯到美國國父富蘭克林（Benjamin Franklin），他曾在1752年進行著名的風箏實驗，但近期科學家們開始尋找其他方法來保護建築物和物體免受破壞性雷擊。霍阿爾與同事將強大的雷射光機器運到瑞士東北部的森蒂斯峰（Säntis），並在一座124公尺高的電信塔附近展開實驗，這座電信塔每年被閃電擊中約100次。

實驗時間持續6個多小時，為記錄雷擊而設置的儀器表明「過程中雷射改變4次閃電放電」，其中7月21日的影像顯示「閃電沿著雷射路徑移動大約50公尺」。

不過未來若要投入使用，雷射的威力足以對飛行員的勢力構成威脅，且實驗期間試驗場上空的空中交通也被關閉，不過科學家們相信這項技術仍有價值，因為發射平台和機場通常都有指定的禁飛區。霍阿爾補充說「在不同波長下運行的更強大雷射可以將閃電引導到更遠的距離，甚至可以在閃電成為威脅之前先行觸發」。

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