英國每日郵報導,英國王室知情人士透露,哈利已在英王查理三世(中)的加冕儀式腳本中「被刪除」,意味哈利將不會在儀式中扮演任何官方角色。(路透)

英國 每日郵報導,英國王室知情人士透露,英國王儲威廉 (Prince William)對弟弟哈利 (Prince Harry)在他的自傳「備胎」(Spare)中大爆兄弟不和內幕「氣炸了」;哈利已在英王查理三世(King Charles III)的加冕儀式腳本中「被刪除」,意味哈利將不會在儀式中扮演任何官方角色,如果他出席典禮也只能旁觀。

哈利在自傳中形容威廉是他的「勁敵」,並指責父親查理一直擔心他會被梅根的好萊塢明星光環掩蓋。英國王室迄今對哈利的爆炸性爆料保持沉默,不過,「星期泰晤士報」(the Sunday Times )8日報導,一名王室消息人士說,預定5月舉行的查理國王加冕儀式程序,已將哈利「刪除」。