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墨西哥毒梟之子被捕 幫派火燒機場、槍擊軍機 3維安喪名

編譯徐榆涵／即時報導
墨西哥安全部隊5日逮捕最惡名昭彰毒梟「矮子」古茲曼的兒子歐維迪歐（Ovidio Guzman）後，錫那羅亞州首府庫利亞坎（Culiacán）引起暴力衝突事件。（Getty Images）
墨西哥安全部隊5日逮捕最惡名昭彰毒梟「矮子」古茲曼的兒子歐維迪歐（Ovidio Guzman）後，錫那羅亞州首府庫利亞坎（Culiacán）引起暴力衝突事件。（Getty Images）

墨西哥安全部隊5日逮捕最惡名昭彰毒梟「矮子」古茲曼（Joaquin 'El Chapo' Guzman）的兒子歐維迪歐（Ovidio Guzman）後，錫那羅亞州首府庫利亞坎（Culiacán）引起暴力衝突事件，共有三名安全部隊成員因此喪命，不滿的幫派分子甚至設置路障、放火燒車並襲擊當地機場，共有兩架飛機遭擊中。

BBC報導，歷經為期六個月的監視行動後，歐維迪歐日前在庫利亞坎被捕。隨後，庫利亞坎傳出多起衝突事件，憤怒的幫派分子設置路障、放火燒車並襲擊當地機場，兩架飛機被子彈擊中，包括一架準備起飛的墨西哥國際航空（Aeromexico）航班以及一架墨西哥空軍軍機，錫那羅亞州三個機場取消100多個航班，州長表示，已有18人送醫。

▼幫派分子持武器射擊飛機

▼幫派分子與維安人員衝突

墨西哥國防部長桑多瓦爾（Luis Cresencio Sandoval）說，綽號「老鼠」的歐維迪歐被控領導其父親的錫納羅亞販毒集團中的支派。並補充說，監控行動有美國官員的協助，歐維迪歐目前已被轉移至墨西哥城的一處安全地點。

歐維迪歐的父親、古茲曼2019年被控販毒和洗錢罪名成立後，正在美國服無期徒刑。

墨西哥 機場 幫派

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