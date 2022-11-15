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世界OnAir／災害應變專家：這樣做才能避免梨泰院重演

世界OnAir／災害應變專家：這樣做才能避免梨泰院重演

世界新聞網何卓賢／製作
梨泰院踩踏事故發生的巷子十分狹窄。(Getty Images)
梨泰院踩踏事故發生的巷子十分狹窄。(Getty Images)

南韓梨泰院萬聖節派對發生大規模踩踏事故，迄今共造成157人死亡。直到今天，悲劇現場的影像和聲音，在許多人腦海里揮之不去。痛定思痛，到底是什麼導致了這場憾事；南韓乃至全球各國，又可以從中總結出關於人潮管控和災害應變的哪些事？

再度做客「世界OnAir」的災害應變專家張賢龢博士表示，南韓政府對於人潮聚集應急措施的缺位，的確造成了從實時監控到緊急救援上的漏洞；但如果只追責政府，以政府單一力量的改進，難以趕上下一場悲劇發生的速度。

▼▼立即收聽▼▼

「一個健全的公民社會，不應該只是政府一直道歉，而是政府、民間單位、民眾，都要有警覺，看怎樣可以把社會推動得更好。」

張賢龢是安柏瑞德航天大學安全與應急機關管理學系助理教授。(張賢龢提供)
張賢龢是安柏瑞德航天大學安全與應急機關管理學系助理教授。(張賢龢提供)

復盤梨泰院事故現場，張賢龢認為，有下面幾個環節是可以做到的：

1、實時人潮監控。

人群聚集的地方，實時監控十分重要。如果在各個路口設置的監視器，數據可以用於監控人數的改變，就可以引導相關機構在人員過多的時候及時行動。

2、人潮行動路線規畫。

梨泰院極其狹隘的T字型斜坡在人潮高度聚集時成為了人間煉獄，沒有疏導路線和任何行動指示的情況下，人從三個方向往內移動，很快在中部卡死。如果事先安排行動路線、安放柵欄等阻礙物疏通人潮，可以避免水洩不通的狀況發生。以美國時報廣場的跨年演唱會為例，民眾進入現場之後不能走回頭路、區域之間民眾有柵欄隔開，避免過度擁擠。

3、預留救護車、警車等救援專員的進出動線。

在任何事故發生之後，救護車、警車能夠及時進入現場極為重要。本次梨泰院事故當中，人潮的高度聚集，讓任何救援人員無法第一時間到達需要救助的民眾身邊。

4、提高企業和民眾的參與意識。

梨泰院附近的商家，是否可以提前參與設置路障或者監控人潮，在需要的時候及時通知警方？民眾是否可以自發帶動身邊的人學習心肺復甦，在必須的時候搭一把手？這些都是可以思考的因素。

南韓梨泰院萬聖節派對發生大規模踩踏事故，迄今共造成157人死亡。(Getty I...
南韓梨泰院萬聖節派對發生大規模踩踏事故，迄今共造成157人死亡。(Getty Images)

另外，張賢龢提及，經歷過梨泰院事故的現場人員的心理健康需要得到及時的關注，不僅僅是看了未打碼的現場畫面的觀眾，以及當晚事故的倖存者，更包括一線救援人員。「拿消防人員來說，我們被訓練在有限的時間和資源下，去救還救得活的人。這種選擇是很違反人性的，很多救援人員事後會陷入很深的自責，進而患上PTSD(創傷後壓力症候群)。」為這群人，南韓政府需要提供及時和長期的心理諮詢。

梨泰院悲劇之後，許多人迫切想要了解擁擠人潮下保護自己的方法。張賢龢提醒，重中之重其實是避開人潮。「如果看到人很多，能不去就不去。」然而， 如果不幸已經處在人潮之中，切記：

1、不要停下來，繼續往一個方向走。一停下來很有可能會被身後的人絆倒、壓住。

2、有任何脫身人潮的機會，比如看到分岔路口，趕緊出來。

3、如果暫時出不來，雙手放在胸前，給胸腔擴張保留空間。窒息死亡是由於人體肺部已無空間擴張，手放在胸前可以暫時保留讓肺部呼吸的位置；如果不小心跌倒，要用手和腳為胸部支撐出呼吸的位置。

但張賢龢也提醒，無論是哪種方法，都只是緩兵之計。避免人群或及時離開，才是保護自己的最好方式。

踩踏事故後，心理創傷的治療是不可忽視的一環。(Getty Images)
踩踏事故後，心理創傷的治療是不可忽視的一環。(Getty Images)

（張賢龢博士是安柏瑞德航天大學(Embry-Riddle Aeronautical University)安全與應急機關管理學系助理教授，曾在台灣當過6年的消防官。您還可以在往期節目「布朗士公寓大火」中回顧張賢龢與「世界OnAir」的對談。）

梨泰院 南韓 世界OnAir

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