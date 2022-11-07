賽普勒斯東正教大主教病逝 生前反對俄羅斯侵烏

賽普勒斯東正教會領袖克里斯托莫斯二世大主教今天病逝，享壽81歲。2011年9月檔案照。美聯社

賽普勒斯東正教會領袖克里斯托莫斯二世大主教今天病逝，享壽81歲。他生前支持烏克蘭 東正教會脫離莫斯科獨立，並對俄羅斯總統普亭 在烏克蘭肆行殺戮提出質疑。

路透社報導，賽普勒斯教會（The Church of Cyprus）是東正教教會一個獨立分支，其源頭可追溯至耶穌第一批追隨者之一巴拿巴（Barnabas）。

在這個古老的教會，克里斯托莫斯二世（Archbishop Chrysostomos II）是對抗親俄派的有力人物，2020年時，他是承認烏克蘭教會脫離俄羅斯教會的東正教領袖之一。

賽普勒斯東正教會管理機構聖主教會（Holy Synod）以多數同意，承認烏克蘭教會獨立，但有些人投反對票，致教會面臨分裂威脅。

2006年當選大主教的克里斯托莫斯曾批評普亭（Vladimir Putin）決定入侵烏克蘭。今年他接受賽普勒斯廣播公司訪問時說：「普亭先生可以去教堂，他可以領聖體，但同時他也殺人。他信的是什麼東正教？」

全球3億東正教徒領袖、君士坦丁堡普世牧首巴爾多祿茂一世（Ecumenical Patriarch Bartholomew I）表示，對克里斯托莫斯去世「深感悲痛」。

君士坦丁堡普世牧首區發布聲明稱，巴爾多祿茂計畫參加克里斯托莫斯的葬禮。

克里斯托莫斯4年前被診斷出罹患癌症，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間他對教會神職人員抵制疫苗 接種頗不以為然，威脅要解雇那些公開反對疫苗的人。

他對土耳其也持強烈批評態度，1974年土耳其入侵賽普勒斯，占領賽普勒斯北部1/3領土。