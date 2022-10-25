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世界OnAir／忘不了冰川、企鵝 中國夫妻暢遊南極十幾次

世界新聞網何卓賢／製作
2016年11月，樊照程和李曉航第一次到達南極，此後倆人對南極的熱愛一發不可收拾。(樊照程夫妻提供)
2016年11月，樊照程和李曉航第一次到達南極，此後倆人對南極的熱愛一發不可收拾。(樊照程夫妻提供)

2016年，旅行愛好者樊照程（網名Muyi）和伴侶李曉航定好了去南極旅遊的計畫。南極是一個十分小眾的旅行目的地，不僅難以到達、去一趟還不便宜。當時倆人只有「去看一看」的想法。

但這一看，兩人的心就「留在南極，回不來了。」至今，樊照程共去過南極17次，李曉航則有11次；兩人還專門成立了旅遊訊息公司「企鵝環遊」，通過給旅客提供南極船隻訊息、推薦船線，以中介的身分，掙取船隻公司的佣金。他們給自己全新職業身分起了個名字——南極遊輪體驗師。

妻子李曉航和丈夫樊照程在遊覽南極的船上。(樊照程夫妻提供)
妻子李曉航和丈夫樊照程在遊覽南極的船上。(樊照程夫妻提供)

南極不屬於任何一個國家，前往南極的遊客必須乘坐國際南極旅遊經營者協會(IAATO)旗下認證的船隻前往。樊照程介紹，目前市場上有20多家公司，40多艘船隻，供旅客選擇。已經體驗過13艘不同船隻的樊照程，自然在介紹船隻上面特別有話語權。

已經十幾次踏上南極土地的兩人，自第一次付費前往之後，後來十幾次去就再也沒有花過一分錢。李曉航介紹，其中一種方式是成為「中文探險隊員/極地嚮導」。也許很多人不知道的是，2019年航季全球去往南極的5萬旅客之中，有15%旅客持有中國護照，這還未算上來自其他國家的華人移民，可想而知，船公司對於船上配有中文翻譯人員有極大的需求。趁著這個契機，就拿李曉航來說，去過11次南極的她，有8次以中文探險隊員的身分登船，既不用付錢，還可以掙到一筆。但是，南極只有暖季適合人類遊覽，一般是每年的11月份到3月份，因此這分工作也是一份季節性的工作。李曉航介紹，她的許多同事都有本職工作，每年在航季前來兼職，「有BBC紀錄片導演，有美國的大學地質系教授，還有南極探險家斯科特的孫子。」

到南極遊覽，旅客可以在探險隊員的帶領下看到企鵝。(Getty Images)
到南極遊覽，旅客可以在探險隊員的帶領下看到企鵝。(Getty Images)

樊照程介紹，倆人另一種免費去南極的方式，則是通過提供訊息。倆人的公司「企鵝環遊」負責提供關於旅行攻略、各船比價、船公司優缺點總結等訊息，幫助旅客挑選最合適自己的路線，並以官網原價購買到船票；船公司通過他們獲得新的旅客，因此會支付他們一筆相應的佣金。在南極旅行界打出名號之後，樊照程亦不時獲得免費登船的機會，船公司寄望他通過體驗新船，推薦並帶去下一批潛在旅客。

如今從事南極旅遊咨詢行業已近五年，樊照程表示，今年可以說是多年以來船隻公司打折扣力度最大的一年——不僅是航季開始之前四個月就大拋半價票，各個公司之間還更是各出奇招低價搶客。受限於中國大陸的旅行限制，許多遊客仍然無法選擇去南極，樊照程稱這是海外華人去南極的大好時機，「十天九晚的聖誕節行程，現在只要4000美元。」

喬治亞島的企鵝群。(樊照程夫妻提供)
喬治亞島的企鵝群。(樊照程夫妻提供)

談及氣候變遷對南極大地的影響，李曉航也深有感觸。她表示，過去多年以來親眼看見冰川越來越往回縮，南喬治亞島許多可以登陸的地點，出現之前其實是冰川；氣候變化在企鵝身上也盡顯——原本怕冷的白眉企鵝（又譯巴布亞企鵝），現在數量越來越多、領地越來越往南移，也是氣候變化的見證，「可謂是南極水暖鵝先知。」

冰川 華人 聖誕節 世界OnAir

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