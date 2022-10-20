特拉斯首相上架期比萵苣短？克魯曼：政治定位愚蠢

紐約時報專欄作家克魯曼。(路透)

英國 首相特拉斯 （Liz Truss）20日宣布辭職，成為英國史上最短命首相，在任僅44天。什麼原因導致她在這麼短的時間內，從風光上台淪落到狼狽下台？

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼 在最新一篇紐約時報專欄評論此事。他指出，周一民調顯示特拉斯民意支持度掉到9%，簡直不可思議。英國小報每日星報（Daily Star）甚至串流直播，把一顆萵苣和特拉斯照片擺在一塊，比哪個上架生命期撐得比較久。（結果，萵苣贏了！）

影片來源：YouTube Daily Star

究竟什麼原因，導致特拉斯犯下大錯？這麼快就不得不下台？

克魯曼指出，立即的答案是，金融市場對特拉斯政府9月23日宣布的財政刺激計畫深惡痛絕。根據那項「迷你預算」，特拉斯政府打算為富人減稅，卻未交代財源從何而來。此消息刺激英國公債殖利率飆升，英鎊暴跌；迫使她的政府很快就幾乎撤銷全盤計畫，原先發布減稅計畫的財相夸騰也被炒魷魚。

那麼，市場為何如此憤怒呢？該減稅計畫起初宣布時，許多保守派人士反應是正面的，把特拉斯的政策拿來跟前總統雷根和前英國首相柴契爾夫人的政策相提並論。但克魯曼說，雷根當年推動無財源支應的減稅措施時，還提高了利率，所以推升、而非貶抑了美元；柴契爾任內也見英鎊走強。何以特拉斯面對的是截然不同的情況？

許多觀察家說，投資人擔心英國開始變得像新興市場那樣，為填補預算赤字大洞而大舉印鈔。克魯曼說，通膨飆高的顧慮確實會導致利率升高並削弱英鎊，但英國央行（BoE）在政治上應該超然獨立，不太可能力挺赤字支出才對。更細膩的論點是，BoE照理說不願為政府財政赤字埋單，但卻願意為民間紓困，尤其是在利率飆升中首當其衝的退休基金。BoE也的確出手緊急購債穩市，以免長期債券湧現賤價拍賣狂潮使退休基金業滅頂。

但克魯曼認為，英國經濟學家Simon Wren-Lewis提出更具說服力的論點：金融市場反應激烈一部分是反映不確定性，其中又以政治不確定性成分居多。特拉斯的經濟計畫從政治角度來看，「顯然難以為繼」。

特拉斯的政治立場一開始就定位錯誤，注定失敗。

克魯曼解釋，在現代西方世界，政治多半是二度空間（two-dimensional，平面的）。其中一個面向，在經濟政策方面有左派VS.右派之分。左派主張對富人課高稅率，並提供大方的社會福利照拂社會弱勢者；右派則主張低稅率和小政府。另一面向是社會議題上的立場有別。左派偏好促進種族、性別平權，而右派則持反對立場。

由此來看，特拉斯政策落在一個代表「社會自由主義」（social liberalism）與「經濟保守主義」（economic conservatism）結合的象限—可稱之為「保守派自由意志主義」（libertarian）—但這種政策大致上是空洞的。

克魯曼指出，大多數選民都偏好政府提供慷慨的福利，反對社會支出的選民主要是認為支出都流向「錯的人」、「異己」。然而，特拉斯卻選擇自己跳入「保守派自由意志主義」的框框，既不迎合反移民、反覺醒（anti-woke）潮流，卻又鼓吹眾人公認已開發國家之中最保守的經濟政策。

克魯曼形容，特拉斯的政治愚味讓自己陷入「政治荒野」（political wilderness），一個少有選票支持的荒涼象限。特拉斯的政治定位錯誤，注定了她迅速下台一鞠躬的命運。