寵妻人設崩壞？尹錫悅偕夫人撐傘只顧自己 網酸不愛了

尹錫悅美東時間22日結束聯合國大會相關行程後，準備登機飛往加拿大。當時機場下起小雨，尹錫悅接過雨傘並牽起金建希的手登機，但尹錫悅手上的傘只有遮蔽自己的身體，而金建希在淋雨。擷取自YouTube

南韓 總統尹錫悅向來以寵愛夫人金建希的形象聞名。然而，南韓JTBC一檔政論節目公布一段影片顯示，尹錫悅偕夫人金建希海外出訪，準備登機前往下個行程時機場 下起小雨，尹錫悅接過雨傘牽著金建希的手登機。但鏡頭拉遠一看，雨傘幾乎只有遮蔽尹錫悅本人，而金建希根本在淋雨。這段影片也在網路上瘋傳，南韓網友紛紛推文狂酸「這是不愛了吧」。

JTBC的政論節目23日討論尹錫悅海外出訪等議題。影片顯示，尹錫悅22日結束聯合國大會相關行程後，準備登機飛往加拿大。當時機場下起小雨，尹錫悅接過雨傘並牽起金建希的手登機，但鏡頭拉遠拍到的畫面顯示，尹錫悅手上的傘只有遮蔽自己的身體，而金建希在淋雨。

南韓網友在推特瘋傳這段影片，還製作哏圖狂酸尹錫悅。一名網友將前總統文在寅 海外出訪時為夫人金正淑撐傘的照片，與尹錫悅撐傘的照片對照，稱一邊是還愛著，另一邊是不愛了。另一名網友找出前總統朴槿惠只為自己撐傘，無視旁人淋雨的照片與尹錫悅對照，稱尹錫悅與朴槿惠的共通點是雨天只幫自己撐傘，但朴槿惠勝過尹錫悅的地方是旁邊那位至少不是家人。