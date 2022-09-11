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傳女王改遺囑 1.1億元珠寶給「她」 卡蜜拉、梅根都沒份

編譯羅方妤／即時報導
美國八卦網站Radar Online報導，英國女王伊麗莎白二世（左）更改遺囑，將價值1億1000萬美元的300件珠寶留給長孫威廉王子的夫人凱特（右）。（美聯社）
美國八卦網站Radar Online報導，英國女王伊麗莎白二世（左）更改遺囑，將價值1億1000萬美元的300件珠寶留給長孫威廉王子的夫人凱特（右）。（美聯社）

美國八卦網站Radar Online報導，消息人士說，英國女王伊麗莎白二世臨終前更改遺囑，將價值1億1000萬美元的共300件珠寶留給長孫威廉王子夫人凱特，新王后卡蜜拉和哈利王子夫人梅根「一件也拿不到」。

一名消息人士告訴Radar Online，「女王陛下一直專注分配自己心愛的物品，思考誰值得擁有這些物品。有傳言稱女王在最後一刻更改遺囑，這對她的繼承人而言將是個令人震驚的消息」。

Radar Online說，凱特可能從中受益，這也會激怒一些王室成員。一名消息人士說，「凱特顯然是王室最喜歡的媳婦」，新王后卡蜜拉一直隱隱嫉妒凱特與女王的關係，「不過她當然不會說出來，但這也是卡蜜拉怨恨凱特的原因之一」。

消息人士指出，「女王可能不會將珠寶留給梅根等人。這不奇怪，因為他們不再是王室成員，但這將是一記響亮的巴掌。不過，威廉和凱特確實不希望哈利王子的女兒莉莉貝被排除在外，但梅根就不在他們的考慮範圍內。如果梅根確實被排除在外，有些人認為這可能是女王向哈利與梅根夫婦傳達訊息：種什麼因，得什麼果」。

凱特 梅根 哈利

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