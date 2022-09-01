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影／西班牙下「拳頭大冰雹」釀50傷 1歲女童遭砸中頭部亡

編譯徐榆涵／即時報導
西班牙加泰隆尼亞（Catalonia）近日下起冰雹雨，冰雹直徑甚至長達10公分，創下近20年來最大冰雹紀錄。路透
西班牙加泰隆尼亞（Catalonia）近日下起冰雹雨，冰雹直徑甚至長達10公分，創下近20年來最大冰雹紀錄。路透

西班牙加泰隆尼亞（Catalonia）近日下起冰雹雨，冰雹直徑甚至長達10公分，創下近20年來最大冰雹紀錄，而一名20個月女童慘遭一顆超大冰雹砸中頭部，送醫搶救後不治。

CNN報導，加太隆尼亞「La Bisbal d’Emporda」村莊8月30日下起直徑達10公分、如拳頭大的冰雹，造成至少50人受傷，主要是骨折和瘀青。

一名20個月大的女童被冰雹直接砸中頭部，之後被緊急送往附近的赫羅納市（Girona）醫院治療，當局不久後宣布女童死亡。

女童先前跟著父母參加欣賞一場露天音樂會，露臺只用帆布遮蔽，大部分地方都是戶外。當時正在表演的樂團成員卡爾博內爾（Sicus Carbonell）回憶，「人們開始尖叫亂竄」，現場一片混亂，許多小男孩小女孩和爸媽走散，有些家長及時找到自己的孩子，但一名年紀看起來「3、4歲大」的女孩沒有任何人保護，「我跑出去抓住她」。

接著冰雹砸破帆布，卡爾博內爾說他要樂團撤進到餐廳裡，否則會被那些如網球大的冰雹砸死。

據氣象機構 Meteocat，這場冰雹是加太隆尼亞地區過去20年以來降下最大紀錄，部分地區直到隔天仍發布暴風雨警報。

加泰隆尼亞

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