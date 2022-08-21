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印度兒童感染蕃茄流感 國際期刊：已成地方疾病

中央社新德里21日專電

國際醫學期刊「刺胳針呼吸醫學」最近警告，5月間在印度出現的「蕃茄流感」，現已成為地方疾病，呼籲印度政府設法阻止擴散，以免帶來嚴重後果。

「刺胳針呼吸醫學」（The Lancet Respiratory Journal）期刊在17日發表的文章中說，正當全球正忙於應付可能發生的第4波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情之際，一種被稱為「蕃茄流感」（tomato flu）的新興病毒，已在印度5歲以下孩童的族群中悄悄傳播。

文章說，蕃茄流感的首宗病例是於5月6日在印度南部克勒拉省（Kerala）科蘭姆縣（Kollam）被發現；科蘭姆縣也是印度最先發現猴痘病例的地方。

蕃茄流感現已從克勒拉省擴散至相鄰的坦米爾那都省（Tamil Nadu），以及東部的奧里薩省（Odisha）。截至7月26日，印度至少有82名兒童確診。

這種怪病因染病者會長出紅色且疼痛、可能大到像蕃茄一樣的水泡而得名。

文章說，蕃茄流感會還伴隨一些與感染COVID-19後相似的症狀，如發高燒、疲勞、肌肉痠痛、關節腫脹或等，但它的病毒應與新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）無關。

文章說，蕃茄流感有可能是屈公熱（Chikungunya）和登革熱的後遺症，也可能是一種多會影響孩童以及免疫功能不足成年人的新型手足口病。

文章指出，雖然蕃茄流感並不致命，但在印度已進入「地方疾病」（endemic）的狀態。鑑於COVID-19的經驗，衛生當局應謹慎因應，將染病者確實隔離5至7天，以免升級為疫情，蔓延到在成年人之間傳染。

目前沒有藥可醫治蕃茄流感，只能施以減輕症狀的支持療法。

流感 印度 醫學

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