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世衛：最易染疫族群應接種COVID-19第2劑加強針

中央社日內瓦18日綜合外電報導
世界衛生組織（WHO）疫苗顧問今天建議，應提供第2劑加強針給最容易感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的民眾，以提升他們的免疫力。美聯社
世界衛生組織（WHO）疫苗顧問今天建議，應提供第2劑加強針給最容易感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的民眾，以提升他們的免疫力。美聯社

世界衛生組織（WHO）疫苗顧問今天建議，應提供第2劑加強針給最容易感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的民眾，以提升他們的免疫力

法新社報導，世衛的免疫專家戰略諮詢小組（SAGE）表示，在初步接種通常由2劑組成的首輪疫苗，還有已經建議的第1劑加強針後，應提供特定族群再1劑額外加強針。

世衛資深醫療顧問霍恩巴赫（Joachim Hornbach）透過視訊向媒體表示：「我們這麼做，顯然是基於對免疫力減弱的觀察，特別是在Omicron病毒變異株的背景脈絡下。」

世衛已建議所有成年人在接種通常由2劑組成的第一輪疫苗後，於4個月到6個月後再接種1劑加強針。

但免疫專家戰略諮詢小組主席克拉維奧圖（Alejandro Cravioto）強調，今天提出接種完第1劑加強針後，過4個月到6個月再接種第2劑加強針的建議，僅適用於「風險最高的族群」。

他在視訊記者會上表示，這「並不構成所有成年人接種第1劑加強針後一律接種（第2劑加強針）的建議」。

免疫專家戰略諮詢小組指出，應提供第2劑加強針給年長者、所有免疫功能不全者和孕婦，以及患有糖尿病、高血壓和心肺及腎臟疾病等高風險族群人士。

克拉維奧圖指出，所有年齡層的醫療工作者也應接種第2劑加強針，他堅稱有必要「保護我們的醫療體系免受人員患病、無法出勤的衝擊」。

世衛 疫苗 免疫力

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