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譴責魯西迪遇刺後 JK羅琳遭威脅 蘇格蘭警方啟動調查

中央社倫敦14日綜合外電報導
「哈利波特」系列小說作者JK羅琳遭網路威脅，蘇格蘭警方介入調查。(路透)
「哈利波特」系列小說作者JK羅琳遭網路威脅，蘇格蘭警方介入調查。(路透)

哈利波特」（Harry Potter）系列小說作者JK羅琳（JK Rowling）推文譴責英美雙籍作家魯西迪遇刺後，在網路上遭人威脅，蘇格蘭警方今天表示正在調查相關消息。

路透報導，JK羅琳表示，她在聽聞魯西迪（Salman Rushdie）遇刺後感到「非常不舒服」，還說她希望魯西迪會好起來。一名網友卻回覆：「別擔心，妳是下一個。」

法新社報導，同一個推特帳號也貼文讚揚攻擊魯西迪的人，據信這個帳號的使用者在巴基斯坦。

JK羅琳分享威脅推文的截圖後表示：「致傳來支持訊息的所有人：謝謝你們，警方處理中（且已在處理其他威脅）。」

蘇格蘭警方發言人表示：「我們接獲通報指網路上有人威脅他人，員警正在調查。」

75歲的魯西迪生於印度，1988年他的小說「魔鬼詩篇」（The Satanic Verses）出版，促使伊朗呼籲穆斯林追殺他，項上人頭多年來一直被懸賞。

12日魯西迪原定在紐約就藝術自由發表演講，突然有一名男子衝上台刺傷他。

24歲犯嫌馬塔（Hadi Matar）昨天遭紐約州法庭傳訊，檢方表示，魯西迪被刺了差不多10次，並形容這是一場有計畫的預謀攻擊。

魯西迪的經紀人魏利（Andrew Wylie）稍早表示，魯西迪仍需仰賴人工呼吸器，且有可能失去一眼，但魏利昨天對「紐約時報」（The New York Times）表示，魯西迪已可開口說話。

魯西迪 哈利波特 小說

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