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極端氣候加劇 新研究：歐洲熱浪未來恐將更頻繁、更熱

編譯張君堯／即時報導
研究人員發現，近期的極端氣候將使英國創下高溫紀錄的可能性增加10倍之多，世界氣候歸因組織的分析顯示「熱浪期間英國高溫達到攝氏40.3度、高於氣候模型的溫度」。(歐新社)
研究人員發現，近期的極端氣候將使英國創下高溫紀錄的可能性增加10倍之多，世界氣候歸因組織的分析顯示「熱浪期間英國高溫達到攝氏40.3度、高於氣候模型的溫度」。(歐新社)

研究人員發現，近期的極端氣候將使英國創下高溫紀錄的可能性增加10倍之多，世界氣候歸因組織（World Weather Attribution）的分析顯示「熱浪期間英國高溫達到攝氏40.3度、高於氣候模型的溫度」。

衛報報導，該研究由世界天氣歸因組織的21名研究人員進行，其中包括來自丹麥、法國、德國、荷蘭、南非、瑞士、英國、美國和紐西蘭等國大學和氣象機構的科學家，他們得出結論：西歐的極端氣溫上升速度「快於預期」。

為了確定熱浪是否更有可能是由氣候變遷所引起，科學家們分析天氣數據並將近期氣候與過去進行比較，最終西歐極端高溫的增加超過氣候模型的預測，雖然模型估計溫室氣體排放使熱浪中的溫度升高攝氏2度，但歷史新高溫的記錄表明「在一個沒有人類活動的世界中，全球溫度會降低攝氏4度」，氣候專家擔心這意味著全球暖化的影響將比以前想像的更加嚴重。

盡管氣候變遷使這一事件更有可能發生，但像這樣的熱浪仍然相對罕見。模型結果表明「2023年發生這類熱浪的可能性為1%，然而天氣記錄表明這可能仍受到低估，因為歐洲類似的熱浪比氣候模型所顯示的更頻繁和更熱」。

氣象學家表示，這項研究的結果「發人深省」，因為他們證實之前的擔憂，也就是氣候變遷對氣溫產生巨大影響、並使極端高溫更有可能發生。

熱浪 高溫 氣候變遷

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