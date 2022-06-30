打赤膊騎馬被G7領導人取笑 普亭：他們脫了會令人作嘔

俄羅斯總統普亭，攝於23日。(美聯社)

今年的G7 峰會舉行期間，與會的領導人一度拿俄羅斯總統普亭 多年前打赤膊騎馬開玩笑，英國首相強生就笑稱他們應該在拍照時脫掉衣服以展現「比普亭更強悍」。同樣正在出訪的普亭被問及此事時則打趣表示，那將是「一個令人作嘔的景象」。

ITV News報導，參加G7峰會的領導人26日準備共進午餐時，英國首相強生開口詢問，他們是否應該繼續穿著西裝外套，加拿大總理杜魯多 則建議攝影記者拍完照後再脫下，強生隨即說道，「我們應該脫掉衣服嗎？」，並表示「我們都必須展現我們比普亭更強悍」。

據報導，杜魯多接著應和，「我們將打赤膊騎馬表現一下」。歐盟執委會主席范德賴恩接口稱「騎馬最好」，但顯然沒有考慮到服裝本身的問題。強生隨後插口，「我們必須向他們展現我們的胸肌」。

根據俄羅斯官媒《RT》29日的轉述，普亭在中亞國家土庫曼答覆了關於強生最近數個發言的問題。他打趣地告訴記者，「我不知道他們多麼想要脫衣服，高及腰際（Waist-high）與否。但我覺得，不管怎樣，這將是一個令人作嘔的景象」。

普亭接著指出，「一個人的一切應該和諧發展，身體與靈魂兩者都是。不過，為使一切都要和諧，一個人必須戒除飲酒過度跟擺脫其他壞習慣，並且開始鍛鍊與從事一項運動」。