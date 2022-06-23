擺脫卡舒吉案陰霾 沙國、土耳其合作 利字擺中間

沙烏地阿拉伯實質領導人、王儲穆罕默德訪問土耳其，顯示卡舒吉 案造成的雙方芥蒂已隨時間淡化，重拾經貿合作，共同發揮區域影響力才是王道。

俄烏戰爭下的油價 及糧食價格居高不下，土耳其5月通膨年增率高達73.5%，是23年來最高，央行宣稱將維持利率不變。土耳其里拉兌美元今年以來已貶值22%，厄多安政府頻頻干預市場，採行非正統降息，宣稱有助改善通膨，反而嚇跑投資人。

土耳其亟需外資，透過將卡舒吉案管轄權轉移給利雅德司法部門，合議庭三名法官中唯一「不識大體」的反對者被下放偏鄉，也是剛好而已。兩國解凍，加強經貿往來，對明年尋求連任的厄多安絕對是利大於弊。

沙國也釋善意，20日宣布解除赴土國旅遊禁令。今年初沙烏地阿拉伯結束土耳其產品禁運，今年第一季土國出口至沙國金額大增25%。

智庫「中東研究所」土耳其計畫部門主任托爾分析，土沙的和解反映出區域強權的共識，就是美國已經不管中東了：「我認為中東地區正經歷『後阿拉伯之春』時期，區域內的每個國家都察覺，堅持以往的激進政策和軍事手段，反而會破壞他們現今的利益與安全。他們正投注更多心力於外交往來，建立經貿關係。」

別怪厄多安利字掛帥，不顧道義。總統大選時抨擊沙國人權與卡舒吉案，誓言要讓沙國成為「國際棄兒」的拜登總統，為了節節升高的油價也不得不低頭，下月中旬將訪問沙國，尋求石油 輸出國家組織（OPEC）龍頭合作平抑油價，降低俄烏戰爭對全球石油市場衝擊。

沙國不一定要賣拜登這個面子，但是出於自利考量，可以配合演出。美國和歐盟制裁俄國石油，中國和印度大肆買進削價求售的俄國原油。與去年同期相比，中國進口俄國原油激增近5成5，擠下沙國成為最大原油進口國。降低國際油價，對沙國和美國都有好處。