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英相派對門醜聞內部報告出爐 歸咎政府領袖與高官

中央社倫敦25日綜合外電報導
英國首相強生。美聯社
英國首相強生。美聯社

英國高層文官格雷調查首相府「派對門」的內部報告今天終於出爐，內容指出，唐寧街多次違反防疫封城令舉行派對，政壇領袖和高官必須為導致這種情形的文化「負起責任」。

由內閣辦公廳（Cabinet Office）高階公務員格雷（Sue Gray）編輯的這份報告寫道：「政府領袖參與了我所調查的活動，其中多場活動不容舉行。政治和公職核心領導高層必須為這種文化負起責任。」

內閣辦公廳負責提供各屆首相支持，以及確保政府有效運作。

格雷在調查「派對門」醜聞數個月後，公布了這份60頁報告。而警方另行調查後，已對83人發出126張罰單，首相強生（Boris Johnson）與財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）都因為在2020年6月參加強生56歲生日派對而被罰，但格雷說兩人事前都不知道有這場聚會。

去年相關指控首度曝光時，強生起初否認唐寧街首相府違反任何COVID-19（2019冠狀病毒疾病）封城規定。後來他雖就被罰與數項違規情事道歉，但拒絕遵照政敵和其他人的要求下台。

根據報告結論，格雷發現「許多場聚會和舉辦方式都不符合當時的COVID指引」。而根據當時的防疫規定，民眾無法出家門社交，很多情況下甚至不能參加摯愛的喪禮。

格雷還提到，2020年6月一名官員的離職活動中發生「過度飲酒」情事，導致1人身體不適、2人拳腳相向。報告指出：「在專業工作場所，任何時候過度飲酒都不適當。必須採取步驟來確保每個政府部門對於在工作場所飲酒，都有清楚且健全的政策。」

另外在2021年4月，女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）夫婿菲立普親王（Prince Philip）喪禮的前一夜，還有人徹夜開派對至凌晨，弄壞唐寧街花園中強生兒子使用的兒童鞦韆。

格雷也發現，「有些員工工作時目睹或承受的行為讓他們心有疑慮，但有時他們覺得沒辦法用合適方式提出」；「我得知多起不尊重和惡劣對待維安與清潔人員的案例，這令人無法接受」。

60多歲的格雷指出，她的職責範圍不包括建議處罰，但她指出：「政府核心發生這種規模的行為，會讓許多人很失望。民眾有權期待這類場所的行為會遵照最高標準，實情顯然不符期待。」

報告公布後，強生表示他對唐寧街違反封城舉行派對負起「全部責任」，但仍未顯露會為此事辭職的跡象。

封城 防疫 菲立普親王

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