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澳洲華裔新外長黃英賢 批判中國力道十足

澳洲華裔新外長黃英賢 批判中國力道十足

記者陳言喬／即時報導
澳洲新任外交部長黃英賢（Penny Wong）。（Getty Images）
澳洲新任外交部長黃英賢（Penny Wong）。（Getty Images）

澳洲大選變天，工黨黨魁亞伯尼希於當地時間5月23日上午9時宣誓就任澳洲第31任總理，隨即任命華裔的黃英賢（Penny Wong）為外交部長。黃英賢雖是華裔，但她近年對中國的批判絲毫不手軟。

黃英賢也將隨同亞伯尼希於24日赴日本東京參加「四方安全對話」（QUAD）峰會。

公開出櫃女同性戀 小時候曾被霸凌

黃英賢於1968年出生在馬來西亞，英文名為Penny，在任政府公職期間公開承認自己是女同性戀。她的父親黃銳誠是馬來西亞的華裔建築師，母親是澳洲本地人，一家最初在馬來西亞生活，不久後移居澳大利亞。

搜狐新聞稱她以智勇雙全聞名於澳洲政壇，是澳洲首位華裔女性參議員，後兼任工黨影子內閣的部長。她的舉止也一直備受澳洲主流社會以及華人區的關注。

在黃英賢八歲的時候，父母離婚，從此黃英賢和弟弟和母親一起生活，後來獨身在阿德萊德的蘇格蘭學院進修學習。

作為學校中唯一的華裔學生，黃皮膚讓她在一眾澳籍白人中，常常顯得與眾不同，在學校裡被人莫名辱駡、孤立、遭受其他學生的石子攻擊，甚至連家裡的房子都被人惡意塗鴉上亂七八糟的圖案。

搜狐的評論文章稱，因為她受到過種族歧視的傷害，從政後讓她注重於幫扶弱勢群體，更注重剷除不平等，在提倡社會平等方面做出很大貢獻。

中媒：她因華人血統自卑 不願被叫中文名

該文章聲稱，因長期在種族歧視環境中長大，黃英賢覺得自己的血統是「卑微低下的」，所以在內心深處無法接受自己是華人，也不願同身邊人提起。黃英賢的華人同學透露，當他們叫她「黃英賢」時總會被她本人不悅提醒道：「叫我Penny」。隨著在澳的華裔逐漸增多，或許可能為了華裔移民選票考量，她才以黃英賢的名字示人。

該文章稱，在中澳對峙之前，黃英賢在中國的風評的確一直不錯，畢竟作為女性華裔的黃英賢能成為澳國政治領袖人物之一，也讓華人為之驕傲。但中澳關係僵化對峙後。黃英賢對中國的批判力道十足，從「澳洲士兵的漫畫事件」裡，黃英賢批評中國外交部發言人趙立堅，應「給予最強烈的譴責」，批評中國的做法「不是一個成熟、負責任的大國的行為」，呼籲國際社會譴責中國等。

4月間，中國和索羅門群島簽署安全合作框架協定。當時的工黨影子內閣外交部長黃英賢指責莫里森政府，稱這是「二戰以來澳洲在太平洋地區外交政策的最嚴重失敗」。

澳洲 華裔 華人

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