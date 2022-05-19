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荷蘭總理刪除老舊手機訊息 遭反對派抨擊

中央社海牙18日綜合外電報導
荷蘭總理呂特為了節省舊手機的空間，每天手動刪除簡訊，遭到反對派人士抨擊。(美聯社)
荷蘭總理呂特為了節省舊手機的空間，每天手動刪除簡訊，遭到反對派人士抨擊。(美聯社)

荷蘭總理呂特（Mark Rutte）因多年來手動刪除手機中的簡訊，而遭到反對派人士抨擊。呂特今天表示，他刪除老舊手機上的訊息是為了節省空間，且堅稱所有重要訊息都已存檔。

呂特對現用諾基亞（Nokia）老舊手機的忠誠度，與他節儉的公開形象相符。由於「民眾報」（De Volkskrant）為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情尋求取得政府通訊，而致呂特承認刪除簡訊。

綠黨（Green Party）領導人克拉佛（Jesse Klaver）表示，呂特使用手機的方式可能違反荷蘭的檔案法。 克拉佛說，「這是一位拚命要防止一切事情公開的總理會做的事」；並說，他要詢問呂特的電信公司，是否可將已刪除的訊息復原。

根據民眾報，55歲的呂特親自選擇哪些訊息要刪除，哪些訊息足夠重要，可以轉發給政府官員，以永久留存。呂特告訴記者：「我遵守了指導方針。」

呂特因為擁有安渡醜聞的能力，而被荷蘭媒體稱為「不沾鍋總理」（Teflon premier）。呂特並說，他「從未故意」藉由選擇刪除哪些訊息，來隱瞞重要的事情。

呂特以生活低調聞名，包括騎腳踏車上班。他說他「不是智慧型手機的忠實粉絲」，因為智慧型手機很難打字，因此才一直使用老舊手機。

他說，他的手機曾因為存有數千則訊息而致速度開始變慢，所以他著手刪除一些訊息。

根據荷蘭法律，政府某些通訊必須保留，以便能向公眾解釋，何為會做出某些選擇。

民眾報2020年依據資訊自由法提出查閱的要求，盼獲取呂特手機中的訊息。但民眾報表示，讓他們意外的是，僅收到呂特轉發給官員的訊息， 該報希望獲得更多資訊。

代表荷蘭政府的律師昨天表示，呂特已經進行「即時存檔」，沒有理由懷疑總理有違反規定的行為。

不過呂特的新聞幕僚也證實，呂特現已有一支智慧型手機，因為他的舊手機在訪問美國期間無法連接網路。

智慧型手機 疫情 諾基亞

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