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世界OnAir／我在烏克蘭做志願者 見證被忽略的種族歧視

世界新聞網何卓賢／製作
在波蘭與烏克蘭接壤的邊境城市梅狄卡(Medyka)，難民等待過境。(黃璟晨提供)
在波蘭與烏克蘭接壤的邊境城市梅狄卡(Medyka)，難民等待過境。(黃璟晨提供)

俄羅斯向烏克蘭開戰之後，大批烏克蘭人衝忙往鄰近國家逃命，許多湧入與烏克蘭西部接壤的波蘭。根據聯合國統計，截至5月11日，波蘭已經接納了超過300萬的烏克蘭難民。

開戰後不久，本來在歐洲旅行的台灣人黃璟晨，與烏克蘭好友一同前去位於兩國邊境的波蘭城市梅狄卡(Medyka)做志願者，見證了萬人過境的震撼場景。讓她意想不到的事情有兩件：邊境志願者的極度熱心，以及未被大多數人討論的難民種族歧視

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黃璟晨表示，邊境的人道主義氛圍是十分濃重的。她當時從氣候較溫暖的西西里島前來，身上衣服穿不夠，而冬日的烏克蘭嚴寒，溫度只有-3、-4攝氏度(24-26華氏度)，但一路上志願者一視同仁，看見衣衫單薄的她，便直接把衣服、帽子和圍巾套到她身上，給她遞去熱飲，不多詢問，而是用行動互助，這點讓她感到十分溫暖。

然而，在邊境做志願者過程中，讓她意想不到的是見證種族歧視。黃璟晨在邊境遇到一位剛到烏克蘭不久的摩洛哥學生，戰爭爆發之前在基輔唸書。根據他的描述，自己在基輔要登上火車出逃時，警察竟掏出槍對他說「讓烏克蘭人先上車」，慌張之下他掏出身上的筆電去交換，才拿到上車機會；好不容易到了邊境，邊境官員見他是有色人種，讓他回到隊伍最後端重新排隊。最終，這位摩洛哥小哥在邊境等了三天， 才跟其他被拒絕的有色人種一起順利過境。

烏克蘭波蘭邊境的小孩。(黃璟晨提供)
烏克蘭波蘭邊境的小孩。(黃璟晨提供)

黃璟晨表示，對有色人種難民的區別對待，不僅僅是在國民的態度裡，還根植在西方國家政策之中。「就拿英國來說，一方面說無上限收留烏克蘭人，一方面卻和盧安達政府簽訂合約，把非裔和中東裔難民送給盧安達政府，讓他們提供庇護。但是盧安達本身人權就是已經很有問題。英國是說會提供資源，但對難民人權而言是不平等的，為什麼有色難民就要被送到那裡？」

其實對人權問題會感興趣，也跟黃璟晨大學畢業之後就開始環球旅行的生活方式有關。大學學習工商管理的她，畢業之後選擇了充滿挑戰的旅行人生，邊旅行邊打工換宿、沙發衝浪，為了繼續走在路上，還曾經在街頭賣藝、賣過壽司和蔥油餅。在看見不同文化的過程中，特別是在非洲和中東旅行途中，她在文化衝擊之下思考人生，「不懂為何有的國家生活舒適，有的卻連水都沒有。」對社會不公憤憤不平之下，她開始嘗試通過一己之力改變現狀，創辦過孤兒院、探訪過難民營，終於在2017年，於墨西哥創辦了非盈利組織 Steps in San Cristobal，旨在保存和傳承當地原住民文化。

黃璟晨在墨西哥的非盈利組織工作，與當地小孩一起合影。(黃璟晨提供)
黃璟晨在墨西哥的非盈利組織工作，與當地小孩一起合影。(黃璟晨提供)
黃璟晨在坦桑尼亞旅行的過程中，協助當地創辦了一所孤兒院。(黃璟晨提供)
黃璟晨在坦桑尼亞旅行的過程中，協助當地創辦了一所孤兒院。(黃璟晨提供)

現在，30歲的黃璟晨已經一人旅行將近10載，每年花一半時間經營自己的非盈利組織，另一半時間繼續走走停停，通過撰稿掙得繼續旅行的收入。「這樣的生活方式，我覺得很愉快，帶著電腦就可以到處跑；同時作為自由記者，我可以去不同的地方調查。」在墨西哥多個年頭的她，對當地的非法移民、毒梟和人口走私的問題深感興趣。在訪問前幾天，黃璟晨表示她才剛剛協助一位被當地毒梟綁架的朋友逃出，「每天都很刺激」。

黃璟晨在歐洲街頭嘗試搭便車。(黃璟晨提供)
黃璟晨在歐洲街頭嘗試搭便車。(黃璟晨提供)

烏克蘭 邊境 種族歧視 世界OnAir

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