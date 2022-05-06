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史提格里茲：新冠疫情、俄烏戰爭影響 世界變得更分裂

編譯季晶晶／綜合外電
諾貝爾經濟學獎得主、哥倫比亞大學經濟學教授史提格里茲。美聯社
諾貝爾經濟學獎得主、哥倫比亞大學經濟學教授史提格里茲。美聯社

諾貝爾經濟學獎得主史提格里茲（Joseph E. Stiglitz）6日晚間應台北政經學院基金會邀請，透過視訊越洋發表演講，談論新冠疫情俄羅斯入侵烏克蘭改變了世人對經濟的認知，對全球化產生深遠影響。他特別提到台灣、越南和紐西蘭等國政府的防疫做得好。但他也說，升息無助解決通膨問題，因為這次的通膨是供應面造成的問題。

在主持人清華大學台北政經學院代理院長陳添枝的介紹下，史提格里茲精神飽滿地「現身」於講座會場。他說，這次疫情凸顯出三件事，首先是科學的重要性，mRNA疫苗問世是重大成就。

新冠疫情凸顯三個重要性

史提格里茲說，其次是社會組織和集體行動的重要性。各國政府對疫情採取史無前例的經濟因應政策，例如挹注資金、帶動疫苗在內的研發、啟動7,500億歐元的歐洲復甦基金計畫。即使有人反對政府支出太高，但史提格里茲認為救經濟是對的。

第三是社會凝聚力和互信的。史提格里茲批評了美國在疫情期間不科學、不信任、不尊重彼此的表現，例如部分人士堅持不戴口罩的自由。另外，錯誤和虛假訊息太多，破壞市場效率。

對於俄羅斯入侵烏克蘭，他說這違反國際法，改變了全球認知，破壞了全球秩序。他表示沒人能預測疫情會持續多久、俄羅斯是否會動用核武，未來的不確定太高了。

但史提格里茲強調，他觀察到我們「正走向更分裂的世界」。接下來會是新冷戰時代和脫鉤。未來的挑戰是面對新冷戰，如何管控敵意，並且在全球暖化、氣候變遷、公共衛生議題上進行全球合作。

他下結論說，新冠疫情和俄烏戰爭是21世紀的轉捩點，他希望會往正確的方向走。

全球走向更分裂的世界

這場演講的與談人是中研院院士、前香港中文大學校長劉遵義。他補充表示，脫鉤無法避免，但不見得是壞事；政府和市場的界限必須修正，現在政府開始採取干預，例如補貼半導體；另外，他還認為要有一種避險機制，為預想不到的風險做準備。

在問答的環節，聽眾首先提問，疫情結束通膨會降溫嗎？是否有政策可以抗通膨？美國想要企業回流，這項政策是否有助增加支出，提升全球供應鏈的恢復力。

史提格里茲表示，他不認為美國通膨非常嚴重，拆開來看是汽車、石油和食品。此時升息會讓應對供應鏈瓶頸變得更加困難，更該做的，是找出瓶頸並投資。他也不擔心美國的債務，因為美國可以印鈔，但他會擔心其他國家的債務。

重點是找出供應鏈瓶頸所在、投資

對於新冷戰的看法、以及脫鉤是否為兩套系統各自獨立，與談人劉遵義率先說，有兩套系統無妨，如同備胎，只要能夠互相配合操作，例如iPhone和Android。如果不能有互通性，就像以前的錄影帶規格是VHS和BETA，最後VHS勝出。

史提格里茲說，俄羅斯的經濟規模小，可以加以孤立，但中國大陸購買力平價（PPP）是全球第一，所以現在脫鉤不會和以前冷戰時期一樣。他強調在從事競爭，以及強調人權和民主重要性之際，合作有其必要。

史提格里茲曾任世界銀行首席經濟學家、柯林頓政府經濟顧問委員會主席，2011年獲時代雜誌評選為全球最具影響力的百大人物之一，目前任教哥倫比亞大學，同時是智庫羅斯福研究所的首席經濟學家。他多年來深入探討全球化、貧富不均等重要議題。

台北政經學院基金會董事長黃煌雄為諾貝爾經濟學獎得主史提格里茲講座致詞。攝影／季晶...
台北政經學院基金會董事長黃煌雄為諾貝爾經濟學獎得主史提格里茲講座致詞。攝影／季晶晶

疫情 俄羅斯 供應鏈

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