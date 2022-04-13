全球再生能源價格 過去一年飆漲近30%

英國南部的風力發電場。 歐新社

全球主要再生能源市場的風電和太陽能發電價格一年內飆漲近30%，因為再生能源開發商受到供應鏈混亂影響，零組件和勞動成本也增加。

追蹤電力採購合約的LevelTen Energy周三（13日）發布最新報告，發現去年北美地區續約時的價格漲了28.5%，歐洲地區漲27.5%。第1季的單季漲幅，北美就有9.7%，歐洲8.6%。

路透指出，在這之前的過去10年間，再生能源的價格是下跌的，如今，新冠疫情 還沒停止，又發生俄烏戰爭，造成全球經濟、物流和勞動市場瓶頸，扭轉了這個趨勢。再生能源價格一旦上揚，會拖慢各國遵行聯合國的減碳 目標。畢竟對價格敏感的國家，會放緩採用再生能源的腳步。

北美地區再生能源業遭遇挑戰主要在美國，目前美國國會是否同意延長再生能源設施的租稅優惠，還不確定。開發商也擔憂美國商務部 今年發動的調查，會導致自亞洲地區輸入的太陽能電板關稅提高，再把營運成本往上加。

歐洲地區因為烏克蘭戰爭，各國要降低對俄羅斯天然氣的依賴，再生能源需求爆增，助漲本就已經走高的價格。

Raymond James分析師Graham Price表示，歐洲再生能源價格上漲，加上嚴格的氣候政策，會推升市場對較貴的技術的接受度，像是綠氫、生質能等。