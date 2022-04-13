我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約地鐵槍案兇嫌曾批亞當斯取締遊民 發表歧視言論

打破老、白、男天花板…吳弭從政 盼亞裔翻轉

全球再生能源價格 過去一年飆漲近30%

編譯黃淑玲／綜合外電
英國南部的風力發電場。 歐新社
英國南部的風力發電場。 歐新社

全球主要再生能源市場的風電和太陽能發電價格一年內飆漲近30%，因為再生能源開發商受到供應鏈混亂影響，零組件和勞動成本也增加。

追蹤電力採購合約的LevelTen Energy周三（13日）發布最新報告，發現去年北美地區續約時的價格漲了28.5%，歐洲地區漲27.5%。第1季的單季漲幅，北美就有9.7%，歐洲8.6%。

路透指出，在這之前的過去10年間，再生能源的價格是下跌的，如今，新冠疫情還沒停止，又發生俄烏戰爭，造成全球經濟、物流和勞動市場瓶頸，扭轉了這個趨勢。再生能源價格一旦上揚，會拖慢各國遵行聯合國的減碳目標。畢竟對價格敏感的國家，會放緩採用再生能源的腳步。

北美地區再生能源業遭遇挑戰主要在美國，目前美國國會是否同意延長再生能源設施的租稅優惠，還不確定。開發商也擔憂美國商務部今年發動的調查，會導致自亞洲地區輸入的太陽能電板關稅提高，再把營運成本往上加。

歐洲地區因為烏克蘭戰爭，各國要降低對俄羅斯天然氣的依賴，再生能源需求爆增，助漲本就已經走高的價格。

Raymond James分析師Graham Price表示，歐洲再生能源價格上漲，加上嚴格的氣候政策，會推升市場對較貴的技術的接受度，像是綠氫、生質能等。

減碳 疫情 商務部

上一則

韓政府：群體免疫也難終結疫情 小規模流行將反覆出現

下一則

火燒後院 澳洲部長急訪所羅門群島 力阻中國擴張

延伸閱讀

大華府租金飆 套房月租年增23% 平均達1924元

大華府租金飆 套房月租年增23% 平均達1924元
「音速小子2」真的跑很快 北美首映票房破紀錄

「音速小子2」真的跑很快 北美首映票房破紀錄
國發會公布2050再生能源占7成 企業批：天方夜譚

國發會公布2050再生能源占7成 企業批：天方夜譚
喊綠能又不敢漲 蔡政府以拖待變逃避現實

喊綠能又不敢漲 蔡政府以拖待變逃避現實

熱門新聞

烏俄戰爭造成大量民眾死傷或流離失所，其中西北部城鎮布查更傳出屠殺平民的殘忍行為。據紐約時報報導，烏克蘭人權監察員表示記錄到俄羅斯軍隊在布查和其他地方實施性暴力行為，包括一起將婦女和女孩關在地下室25天的案件。取材自推特

將一群女性關在地下室25天 俄軍性暴力造成9人懷孕

2022-04-12 00:43
南韓首爾鷺梁津水產市場裡販賣的俄羅斯進口帝王蟹。 路透

俄羅斯美味大螃蟹跌到半價 吃還是不吃？

2022-04-09 11:33
巴西男模烏索擁9妻，最近其中一名老婆因懷念懷念「一夫一妻制」跟他提離婚。（取材自Instagram）

巴西男模擁9妻「被1老婆休夫」 發願再娶湊滿10人

2022-04-06 17:58
以色列新研究指出，第四劑輝瑞疫苗效力在四周後開始遞減，八周後幾乎消失殆盡。（歐新社）

以色列研究：第4劑輝瑞效力只有4周 8周後幾乎消失

2022-04-05 22:56
阿南德與他的父親、妹妹合影。 (取材自阿南德YouTube)

印度神童暴紅 揭「預言經濟學」背後真相

2022-04-12 02:00
俄國總統普亭19歲私生女路易莎．羅佐娃Luiza Rozova。(圖截取自羅佐娃臉書)

普亭私生女豪宅裝潢首度曝光 月租1萬

2022-04-08 09:22

超人氣

更多 >
影／紐約布魯克林地鐵爆槍案 10人中彈16傷 現場華人多

影／紐約布魯克林地鐵爆槍案 10人中彈16傷 現場華人多
紐約地鐵槍手是他 警公布詹姆斯照片 全力追捕

紐約地鐵槍手是他 警公布詹姆斯照片 全力追捕
紐約地鐵2華裔生中槍 「他第1槍對準我 我叫大家快逃命」

紐約地鐵2華裔生中槍 「他第1槍對準我 我叫大家快逃命」

中知名富豪南加涉逃稅 判洗錢、欺詐罰18.3億

中知名富豪南加涉逃稅 判洗錢、欺詐罰18.3億
布魯克林地鐵槍案 紐約警局長：未朝恐襲方向調查

布魯克林地鐵槍案 紐約警局長：未朝恐襲方向調查