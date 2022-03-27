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以色列召集歷史性峰會 聚焦伊朗核子發展

中央社特拉維夫27日專電
以色列今天與美國及中東國家外長共同舉行歷史性的尼格夫峰會。(美聯社)
以色列今天與美國及中東國家外長共同舉行歷史性的尼格夫峰會。(美聯社)

以色列今天與美國及中東國家外長共同舉行歷史性的尼格夫峰會 （Negev Summit），聚焦應對伊朗核子發展與在中東地區的侵略性，預計明天峰會結束發表正式聲明。

以色列、美國、埃及、摩洛哥、巴林和阿拉伯聯合大公國外長，今晚在尼格夫沙漠（Negev Desert）的斯德博克（Sde Boker）集體農場（Kibbutz）中的科德瑪飯店 （Kedma Hotel）展開峰會。這座飯店鄰近以色列建國第一任總理班古里昂 （David Ben-Gurion） 的家和陵墓，參與者均清楚會議地點具有明確象徵意義。

各國外長今天中午過後陸續抵達飯店。其中，抵達以色列的國務卿布林肯（Antony Blinken）今天上午先在耶路撒冷開會，下午赴西岸城市雷馬拉（Ramallah）會見巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯 （Mahmud Abbas）與巴勒斯坦民間代表團體。布林肯晚間9時左右抵達飯店後，隨即與5國外長進行聯合晚宴。

這次會議是以色列於2020年與阿拉伯聯合大公國、巴林和摩洛哥等國簽署「亞伯拉罕協議」（Abraham Accords）以來重要的面對面會議。

以色列雖曾接待亞伯拉罕協議國家的外交官，卻從未同時接待阿拉伯聯合大公國、巴林和摩洛哥代表。尤其，與會者還包括拜登政府的高層代表。

布林肯從波蘭出發到以色列參與峰會，預定會見以色列總理、總統及外長。外界預料，亞伯拉罕協議國家在美國支持下，正同步往前合作，是這次會議透露出的明確訊息。

這次會議凸顯以色列在亞伯拉罕協議下加強與鄰國的正常化關係。以色列兩年來與這些國家在經濟、軍事、旅遊、安全等方面合作關係持續升溫。以色列於3月24日派出第一個高級軍事代表團前往摩洛哥，在首都拉巴特（Rabat）與對等軍事官員會面，簽署第一份軍事合作諒解備忘錄。

以色列外長拉皮德（Yair Lapid）也邀請埃及和約旦外長參與高峰會，埃及外長昨天同意出席。埃及和以色列於1979年在華盛頓簽署和平條約，兩國過去一年採取一系列措施加強合作。拉皮德去年12月在開羅會見埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi），討論伊朗核武問題和重建加薩走廊（Gaza）努力。

以色列12頻道 （Channel 12）報導，約旦外長沙法迪 （Ayman Safadi）目前尚未決定是否出席，他原預定在雷馬拉會見阿巴斯，討論有關4月初開始的齋戒月於耶路撒冷可能發生衝突的緊張情勢。12頻道記者預測他最後可能會參與。

以色列12頻道的政治記者亞伯拉罕（Yaron Avraham）評論説，這次主要針對伊朗的會議也可稱為「伊朗峰會」，代表參與國家在政治和軍事安全的統一戰線方 面，展現團結氛圍。

政治消息人士稱，就氣氛方面而言，這次峰會安排類似美國的大衛營（Camp David）模式。拉皮德的目的是把外長們帶到遠離耶路撒冷的沙漠，先以晚宴等非正式接觸並建立關係，這比合影和正式會議更重要。

從今天起召開的歷史性高峰會談，聚集了美國國務卿與埃及外長，以及2020年與以色列關係正常化的阿拉伯國家外長。以中東的地緣政治和歷史背景，這場充滿歷史性的高峰會議直到最近都是令人難以想像的安排。

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