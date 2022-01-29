我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

匹茲堡斷橋算「年輕」 早發現狀況差 凸顯基建危機

應對俄威脅如「千萬別抬頭」？烏克蘭總統這麼說

應對俄羅斯威脅如「千萬別抬頭」？烏克蘭總統這麼說

編譯周辰陽／即時報導
美國總統拜登28日告訴記者，計畫「近期」調派美軍到東歐與北約國家，但烏克蘭總統澤倫斯基同一天淡化俄方的威脅，並指英美兩國自基輔撤出非必要外交人員是「錯的」，還抱怨炒作戰爭引發恐慌。美聯社
美國總統拜登28日告訴記者，計畫「近期」調派美軍到東歐與北約國家，但烏克蘭總統澤倫斯基同一天淡化俄方的威脅，並指英美兩國自基輔撤出非必要外交人員是「錯的」，還抱怨炒作戰爭引發恐慌。美聯社

俄羅斯烏克蘭邊界集結十多萬兵力，揮軍入侵似乎迫在眉睫，美國總統拜登28日更告訴記者，計畫「近期」調派美軍到東歐與北約國家，但烏克蘭總統澤倫斯基同一天卻淡化俄方的威脅，並指英美兩國自基輔撤出非必要外交人員是「錯的」，還抱怨炒作戰爭引發恐慌。

衛報報導，澤倫斯基舉行外國媒體機構簡報會時，自稱完全意識到俄羅斯大軍聚集在烏克蘭邊境所帶來的危險，卻似乎不同意拜登政府提出俄羅斯「顯然可能」（distinctly possible）2月發動攻擊的慘淡評估，也不接受烏國政府拒絕承認現實的說法。

據報導，有評論員上推特發文，將澤倫斯基政府應對俄羅斯威脅的態度跟網飛電影《千萬別抬頭》（ Don't Look Up）相提並論。澤倫斯基在簡報會也提到，管理國家就如《千萬別抬頭》，「我們正在抬頭，我們確實了解正在發生什麼事情，但我們已處於這種情況有8年了，我們不該只抬頭，還要望向陸地」，並指烏克蘭可能失去經濟。

澤倫斯基指出，俄羅斯的威脅持續不斷，「我們無法說戰爭將在明天或2月底發生。是，不幸的是，這可能發生，但你們必須在日常的基礎上感受脈動」。

據報導，澤倫斯基還說，「我們街上有戰車嗎？沒有啊」，又稱媒體炒作新聞正導致金融界的恐慌，傷害烏克蘭人的「錢包」與耗盡烏國黃金準備與外匯。

當記者問到，英國政府在撤出部分外交官上是否犯下一個錯誤時，澤倫斯基答稱「是的，在這些情況下，每一個人都不可或缺」，又提到馬里烏波爾（Mariupol）跟烏東分離分子的前線相鄰，但希臘位於當地的領事館仍維持開放，「你可以聽到火砲發射，希臘人就沒有撤出任何人，船長不應該離開船舶，我不覺得我們這裡有艘鐵達尼號」。

澤倫斯基表示，俄方最近的大軍集結沒有比2021年春季「更為緊張」，「如果你們看著衛星照片，就會見到部隊增加。你無法評估這是否是威脅、攻擊或簡單的輪調」，並稱莫斯科在重大外交談判前增派兵力，「這是心理作用，他們想裝作他們在那裡，他們正試圖增加心理壓力」。

烏克蘭 俄羅斯 拜登

上一則

南韓3月大選 執政黨候選人民調被追上 對北韓變強硬

延伸閱讀

拜登匹茲堡推基建案 視察塌橋直呼不可思議

拜登匹茲堡推基建案 視察塌橋直呼不可思議
美防長：俄已有能力侵略烏克蘭 拜登：將派兵赴東歐

美防長：俄已有能力侵略烏克蘭 拜登：將派兵赴東歐
拜登將提名非裔女大法官 共和黨潑冷水

拜登將提名非裔女大法官 共和黨潑冷水
拜登政府墨灣油礦開採租賃 遭聯邦法院駁回

拜登政府墨灣油礦開採租賃 遭聯邦法院駁回

熱門新聞

印度一對準新人在婚前舞會變冤家，來自富裕家庭的新娘不甘被新郎當眾掌摑，第二天閃嫁他人。（示意圖／取自Unsplash圖庫）

結婚前夕跳舞挨巴掌 印度富家女氣到隔日閃嫁他人

2022-01-23 14:28
英國首相強生。（歐新社）

強生在國會被議員逼下台 竟用中文妙回「這句話」

2022-01-21 01:20
俄羅斯持續舉行軍演，一架圖—九五戰略轟炸機24日準備從伏爾加河附近恩格斯空軍基地起飛。（美聯社）

華爾街日報：普亭欺烏克蘭的勇氣 美中德給的

2022-01-26 11:05
Omicron病毒出現亞變種。路透

英國公衛當局發現 Omicron變種病毒還有「妹妹」

2022-01-21 10:44
烏克蘭士兵正在頓內次克附近的戰壕中等待即將到臨的戰鬥。(美聯社)

10萬俄軍壓境 烏國人學用手槍、油箱加滿「已準備好」

2022-01-24 21:57
梅根的影響力超過其他英國皇室成員。（路透資料照片）

梅根又犯大忌？影響力贏其他皇室成員 包括女王與王儲

2022-01-22 13:30

超人氣

更多 >
鎚殺3華人 兇嫌免刑責 紐約華社：最黑暗的一天

鎚殺3華人 兇嫌免刑責 紐約華社：最黑暗的一天
巧妙對抗通貨膨脹 4大招月月節省數千元

巧妙對抗通貨膨脹 4大招月月節省數千元
大咖楊冪、趙麗穎到Angelababy都離婚 原因出在這

大咖楊冪、趙麗穎到Angelababy都離婚 原因出在這
爸媽都因染疫失去嗅覺不知失火 兩歲男童機警救全家

爸媽都因染疫失去嗅覺不知失火 兩歲男童機警救全家
紐約再迎冬季風暴 政府急發災害預警 LIRR等公交線停運

紐約再迎冬季風暴 政府急發災害預警 LIRR等公交線停運