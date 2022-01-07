百萬分之一機率 俄羅斯潛艦撞上英軍巡防艦拖曳聲納

英國皇家海軍巡防艦「諾森伯蘭號」（圖，資料畫面）2020年下半年於北大西洋巡邏時，艦上配備的拖曳陣列聲納跟一直在追蹤的俄羅斯潛艦發生碰撞，整個過程被恰好在場攝製官兵海上生活紀錄片的電視台錄影團隊拍下。（路透/PA Images）

英國皇家 海軍巡防艦「諾森伯蘭號」（HMS Northumberland, F238）2020年下半年於北大西洋巡邏時，艦上配備的拖曳陣列聲納跟一直在追蹤的俄羅斯 潛艦發生碰撞，整個過程被恰好在場攝製官兵海上生活紀錄片的電視台錄影團隊拍下，也讓通常不評論軍事行動的英國國防部6日出面證實確有此事。

根據報導，英國第五頻道（Channel 5）團隊當時登上「諾森伯蘭號」拍攝《戰艦：海上生活》節目（Warship: Life at Sea），該艦則在蘇格蘭以北約322公里海域搜尋一艘從雷達螢幕消失的俄羅斯潛艦，並將拖曳陣列聲納部署於船後數百公尺處。

拖曳陣列聲納是一根配備靈敏「水下聽音器」（Hydrophone）以傾聽海面下動靜的長管，「諾森伯蘭號」據報藉此發現俄羅斯獵殺潛艦（Hunter-killer submarine）的位置，「梅林」式（Merlin）反潛直升機則在海面認出潛望鏡，但再度潛航的俄方潛艦卻撞上「諾森伯蘭號」的聲納，攝影機更錄到艦上官兵大叫，「這是搞什麼啊？」（What the Hell Was That?）

有英國國防與軍方消息人士表示，這是一起「百萬分之一機率事件」（million-to-one chance event），儘管俄方潛艦據信知道「諾森伯蘭號」在場，但不太可能蓄意碰撞。目前不清楚俄方潛艦是否受損，若有受損又到何種程度。「諾森伯蘭號」則不得不中止任務，返回蘇格蘭的港口以替換損壞程度相當大的拖曳聲納。

英國國防部發言人除證實這起事件外，也強調皇家海軍定期追蹤外國船艦與潛艦「以確保英國的防務」。