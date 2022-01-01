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諾貝爾獎得主 南非屠圖大主教國葬在開普敦進行

中央社開普敦1日綜合外電報導
南非政府今天在開普敦的聖喬治大教堂以國葬追悼諾貝爾和平獎得主、已故南非天主教屠圖大主教。告別時結束後，屠圖大主教的棺木被護送離開教堂。(美聯社)
南非政府今天在開普敦的聖喬治大教堂以國葬追悼諾貝爾和平獎得主、已故南非天主教屠圖大主教。告別時結束後，屠圖大主教的棺木被護送離開教堂。(美聯社)

南非政府今天在開普敦的聖喬治大教堂以國葬追悼諾貝爾和平獎得主、已故南非天主教屠圖大主教，這位奮勇抵抗南非種族隔離政策的英雄人物，多年來就是在此宣揚反種族歧視。

南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）將致悼詞頌讚屠圖（Desmond Tutu），他藉由非暴力抗爭反對少數白人統治，而在1984年獲頒諾貝爾和平獎（Nobel Peace Prize）。他去年12月26日辭世，享耆壽90歲，來自世界各國的權貴政要紛紛表示哀悼。

(影音來源：News24 YouTube頻道)

人稱「李亞媽媽」（Mama Leah）的屠圖遺孀李亞（Nomalizo Leah Shenxane）坐著輪椅在聖喬治大教堂（St George's Cathedral）前排，身披紫色圍巾，一旁是繫著同色領帶的拉瑪佛沙。

因屠圖的教袍是紫色，位於開普敦的這座知名教堂及自然景點桌山（Table Mountain），本周每晚皆以紫色燈光照亮夜空。

告別式會場外，擺放著多幀屠圖的等身雙手相握的圖像。基於防範COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的規定，現場實施人數控管。

去年12月30日及31日，屠圖靈柩暫厝於教堂內，數以百計愛戴他的民眾大排長龍，等著瞻仰這位大主教的遺體，向他表達最後的敬意，今天安魂彌撒曲的樂音響起，他的簡樸棺木再次被緩緩推進教堂裡。

之後詩班以嘹亮的歌聲詮釋詩歌「你信實何廣大」（Great is Thy Faithfullness）。

屠圖高尚的道德情操，在南非獲得不分種族及文化間的一致推崇，他終其生致力於倡議「彩虹國度」（Rainbow Nation），主張種族隔離政策結束後，所有種族不分彼此都可以在南非和平共處。

屠圖晚年幾乎都是待在開普敦，當弔唁者齊聚一堂參加他的告別式，當地反常降雨。這位大主教一般人親暱地稱呼他「拱門」（The Arch），而且常常被讚譽為南非的「道德羅盤」（moral compass）。

詩班獻唱安魂彌撒曲後，屠圖的遺體將在私人典禮時火化，然後骨灰將安放在講道壇後方的位置。他生前曾站在這個講壇抨擊種族偏見與種族暴政。

約莫百餘民眾在閱兵場（Grand Parade）透過大螢幕見證屠圖的告別式。閱兵場正對著開普敦市政府，當年已故前總統曼德拉（Nelson Mandela）出獄重獲自由後，就是在這裡發表首篇演說，屠圖也參與其中。

曼德拉是南非結束種族隔離政策後首任總統，2013年12月辭世。他曾這樣描述他的好友屠圖：「有時候很尖銳，通常是態度溫和，從不膽怯，而且時常富幽默感，屠圖將永遠替不能發聲的弱勢代言。」

屠圖 南非 諾貝爾

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