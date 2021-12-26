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屠圖大主教不畏權勢幽默敢言 回憶他的經典金句

中央社約翰尼斯堡26日綜合外電報導
諾貝爾和平獎得主屠圖大主教(左)26日在開普敦辭世，享壽90歲，他生前幽默敢言不畏權勢，圖為他1994年他與南非前總統曼德拉。(美聯社)
諾貝爾和平獎得主屠圖大主教(左)26日在開普敦辭世，享壽90歲，他生前幽默敢言不畏權勢，圖為他1994年他與南非前總統曼德拉。(美聯社)

諾貝爾和平獎得主屠圖大主教今天在開普敦辭世，享壽90歲，屠圖大主教生前幽默敢言不畏權勢，曾痛批南非政府拒發達賴喇嘛簽證，也曾在聯合國提倡同志權利運動演說中，替同志發聲。

以下是法新社整理，屠圖大主教（Desmond Tutu）為人所知的經典金句。

「善待白人，他們需要你才能重新發現他們人性的一面。」（紐約時報，1984年10月19日）

「看在老天的分上，他們會聽嗎？白人會聽我們一直想說的嗎？拜託，我們不過是請你們承認我們同樣是人。你抓我們，我們會流血。你搔癢我們，我們會笑。」（呼籲制裁南非聲明，1985年）

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「對黑人來說，你們的總統很糟糕。他坐在那裡就像偉大的老白人酋長可以告訴我們黑人，我們不知道什麼對我們才是好的，但白人知道。」（接受美國媒體訪問，回應雷根否決經濟制裁南非實施種族隔離政策政府，1986年。）

「在南非的家鄉，有時候我會在白人和黑人都會出席的大型會議中說，『舉起你的雙手』、『動動你的雙手』、『看看你的雙手』，不同的顏色代表不同的人。你們是上帝的彩虹子民。」（屠圖主教著作「上帝的彩虹子民」，1994）

「我不會敬拜一位歧視同性戀的上帝，這是我的深切感受。我拒絕到歧視同性戀者的天堂。我會說不好意思，我寧願到另一個地方。我對這項議題的熱中程度。就跟我對隔離政策一樣。」（聯合國（US）同志權利運動演說，2013年）

「我感謝上帝創造了達賴喇嘛。你真的會認為，一如某些人所說，『你知道，那位達賴喇嘛很不錯，可惜他不是基督徒』？我不這樣認為，因為你知道，上帝不是基督徒。」（達賴喇嘛壽辰演說，2006年6月2日）

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「他變得有點令人難以置信。對他的人民來說，他成了某種科學怪人。」（接受澳洲廣播電台（ABC）訪問，評論已故辛巴威前總統穆加比（ Robert Mugabe）。）

「某天，我在舊金山，一如往常，處理我自己的事，一名女士衝向我。她熱情、誇張地向我打招呼：『哈囉，曼德拉大主教（Archbishop Mandela）！可謂某種的買一送一。」（密西根大學演說，2008年）

「別打給我，我會打給你。」（宣布退出公眾生活，2010年7月22日）

「我們的政府說不支持遭中國惡意鎮壓的西藏人民，我要警告你們，我要警告你們，我們會禱告，就像我們導致這個實施種族隔離制度的政府垮台一樣，我們將禱告不能代表我們的政府垮台。」（評論南非拒發達賴喇嘛簽證，2011年）

「說這些逢迎諂媚者是我們的政府，讓我慚愧不已。」（再度批評南非政府拒發達賴喇嘛簽證，2014年）

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「他有弱點嗎？當然有，包括對他的組織和一些最終讓他失望同僚的堅定忠誠。他留下內閣中表現不佳、無能的部長。但我相信他是聖人，因為他強而有力地激勵他人。」（評論曼德拉的過世，2013年）

「據說，某天一名辛巴威人和一名南非人在聊天。辛巴威人吹噓他們的海軍事務部長。南非人問他：『你們沒海軍，也沒靠海。哪來的海軍事務部長？這名辛巴威人反駁說：「嗯，你們南非有司法部長，不是嗎？」（諾貝爾獎演說，1984年）

「我已經替自己的死亡做好準備，也表明我不想不惜任何代價繼續活著。我希望我能得到同情，並允許我以我選擇的方式，進入人生旅程的下一個階段。」（華盛頓郵報投書，2016年）

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