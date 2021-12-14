白俄反對派領袖 遭判18年

白俄羅斯 反對派領袖季哈諾夫斯基去年掀起一波反對強人總統魯卡申柯的空前抗議活動，國營媒體報導，法院14日判處他18年徒刑。他的妻子則推文痛批魯卡申柯公然報復反對者。

在東南部戈麥市一處看守所內進行閉門審理數月後，法院判決43歲的季哈諾夫斯基籌畫暴亂、挑起社會仇恨等罪名有罪。

季哈諾夫斯基的妻子是流亡海外的白俄民主象徵季哈諾夫斯卡婭，她譴責這項判決。她說：「獨裁者公然報復他最強大的反對者。他把政治犯藏起來閉門審理，希望繼續默默壓迫，但全世界都在看，我們不會停止。」

在這起備受矚目的案件中，季哈諾夫斯基的5名共同被告之一、65歲政壇老將史塔特克維奇被判14年徒刑。

史塔特克維奇2010年曾參選挑戰魯卡申柯，但被判刑6年，2015年初獲釋後，被禁止參與角逐2020年大選。

季哈諾夫斯基和史塔特克維奇2020年5月起即遭關押，外界對6月開始的審理過程所知甚少。

魯卡申柯自1994年掌權至今。白俄去年舉行西方認為並不公平的大選後，爆發空前抗議，接著魯卡申柯一直在鎮壓反對者。他已關押所有知名反對者，或強迫他們流亡。

季哈諾夫斯基原本打算在去年8月的白俄總統大選挑戰魯卡申柯，但在選前就被逮捕入獄。當時還是政治新手的妻子季哈諾夫斯卡婭代夫出征，各界普遍認為她贏得大選。季哈諾夫斯卡婭矢言將繼續奮戰。