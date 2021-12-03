只想拿接種證明 義大利男出奇招帶假手打疫苗

義大利有名男子想取得接種證明，帶假手去打疫苗。圖為示意圖。(Getty Images)

義大利 官員今天說， 一名男子想要取得疫苗 接種證明，卻不想實際接種疫苗，竟突發奇想帶了一隻假手去打疫苗，試圖騙過醫護人員。

法新社報導，這起怪誕事件昨晚發生在義大利西北部城市比耶拉（Biella），這名50多歲男子帶著假手想要魚目混珠。儘管假手的皮膚顏色維妙維肖，醫護人員並沒有被這隻矽膠製假肢騙倒，隨後通報當地警方。

比第蒙省（Piedmont）政府首長奇里奧（Albert Cirio）在臉書發表聲明表示，「如果忽略事件的嚴重性，這真的很荒謬」。

他說，考量到整個社會在疫情 期間的犧牲，包括人命和社會及經濟損失，這種行為真的很不可取。

義大利6日即將對沒打疫苗的民眾嚴加限制。義大利從8月起實施「綠色通行證」（Green Pass）制度，進出戲院、博物館和室內體育館或餐廳內用等，必須出示健康通行證，這一證明可顯示COVID-19疫苗接種狀況、是否已染疫康復，或採檢是否呈陰性。

不過，從12月6日起，想要進出這些場所必須要出示「超級綠色通行證」（Super Green Pass），只有完整接種疫苗，或最近染疫痊癒才能持有，採檢陰性已不符合條件。

舊的綠色通行證在10月已經擴大適用至全部工作場所，未來也會繼續適用，意味沒有接種疫苗的民眾，只要有近期採檢陰性證明，依舊可以去上班。

義大利確診個案數攀升後，政府宣布採取新防疫限制，引發各城市幾乎每個周末都會有小規模示威抗議。近來Omicron變異株的出現，令人憂心確診數恐再度竄升。

2020年初時，義大利是歐洲最先爆發疫情的國家，但目前狀況相較大多數鄰國相對平穩。

根據2日數據，義大利過去24小時新增1萬6800例確診，72人病歿。

義大利可接種疫苗人口（12歲以上）當中，目前幾乎 85%已完整接種，本周開放所有成人接種追加劑。