我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

奧斯卡影帝馬修麥康納：目前沒打算選德州州長

居家上班成常態 保險巨擘Allstate售出總部

兩俄聯手抗北約 東西方演習劍拔弩張

中央社莫斯科／拉脫維亞阿達日29日綜合外電報導

白俄羅斯今天宣布，將在毗鄰烏克蘭的南部邊界與密切盟邦俄羅斯舉行聯合軍事演習，並指控北大西洋公約組織在白俄邊界附近擴增攻擊兵力。拉脫維亞則表示，需要美國派軍永久駐紮，以嚇阻俄國。

美國、北約（NATO）和烏克蘭官員表示，俄羅斯已在鄰近烏克蘭地區擴增兵力，令人擔心攻擊行動逼近。白俄羅斯自身則因在其西部邊界紮營而居的難民，與歐洲聯盟陷入爭執。

白俄羅斯國防部長赫瑞寧（Viktor Khrenin）表示，白俄方面將在「中期」與俄羅斯舉行聯合演習，並稱這是對西側和南側各國新近部署的兵力作出回應；但他並未透露明確的演習日期。

赫瑞寧在國防部官網寫道：「鄰國軍事化只會令我們憂心，這就是我們不得不策劃應對措施的原因。」

位於白俄羅斯西側的立陶宛昨天表示，北約必須調整對白俄羅斯的態勢，因為白俄羅斯與俄羅斯兩國軍隊正日漸統合。

白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）今天表示，如果烏克蘭東部醞釀中的衝突引爆或在俄羅斯邊界上爆發與西方的戰爭，白俄羅斯不會坐視。

拉脫維亞國防部長帕布瑞克斯（Artis Pabriks）今天則說，拉脫維亞需要美軍長駐以嚇阻俄羅斯，同時希望以美製愛國者飛彈加強防務。

目前北約軍隊正出動迷彩坦克車和1500名兵員，在拉國一個林區進行實彈演練，以磨練戰鬥技巧。演習想定為阻擾和延緩敵軍在首都里加（Riga）北方的推進行動，以防衛里加。

白俄羅斯 烏克蘭 國防部

上一則

日本宣布禁止外國人入境 病毒向美進逼

下一則

無視里拉崩跌堅持寬鬆 厄多安：我有讀過經濟學

延伸閱讀

俄羅斯稱再度成功試射鋯石極音速飛彈

俄羅斯稱再度成功試射鋯石極音速飛彈
白俄波蘭邊界緊張 難民成夾心餅乾

白俄波蘭邊界緊張 難民成夾心餅乾
俄潛艦21年前沉沒之因 俄上將曝：與北約潛艦相撞

俄潛艦21年前沉沒之因 俄上將曝：與北約潛艦相撞
波蘭軍警出動催淚瓦斯和水砲 嚇阻從白俄羅斯入境移民

波蘭軍警出動催淚瓦斯和水砲 嚇阻從白俄羅斯入境移民

熱門新聞

查理與黛妃1981年宣布訂婚後合影。美聯社

誰辜負誰? 黛妃生前隨扈爆料 黛妃先出牆 小王離奇身亡

2021-11-25 10:34
美國加州太浩湖附近的奧林匹克谷日前發生一隻覓食的熊闖進當地一間7-Eleven，只見牠「很有禮貌地」開門跟朝店內張望，甚至似乎聰明到懂得使用感應式乾洗手消毒機。（路透）

加州熊覓食闖超商 「禮貌」開門還消毒

2021-11-27 02:00
真子14日與丈夫小室圭搭機飛往美國紐約，登機前被航空公司要求脫下口罩確認身分。（路透）

小室真子享受自由空氣 穿牛仔褲與老公閒逛紐約

2021-11-25 22:19
世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞。（Getty Images）

新變種病毒命名Omicron藏玄機 「跳Nu避Xi」原因曝

2021-11-26 20:08
蹄鼻蝙蝠（horseshoe bats）。Getty Images

寮國蝙蝠冠狀病毒極似COVID-19 曾送到武漢研究

2021-11-24 11:03
環保團體「反抗滅絕」（Extinction Rebellion）在亞馬遜於英國各地的13座倉庫發起封鎖行動，掛起「讓亞馬遜付錢」（Make Amazon Pay）橫幅。美聯社

亞馬遜黑色星期五禍不單行 環團封鎖且員工罷工

2021-11-26 11:19

超人氣

更多 >
護士偷止痛藥盜換食鹽水 7女取卵手術痛到「放聲尖叫」

護士偷止痛藥盜換食鹽水 7女取卵手術痛到「放聲尖叫」
他花30美元買1張素描 是價值逾4930萬、500年前藝術品

他花30美元買1張素描 是價值逾4930萬、500年前藝術品
不爽下樓取餐 拿餐點潑外送員 年輕妹：中國都能送上樓

不爽下樓取餐 拿餐點潑外送員 年輕妹：中國都能送上樓
2024拜登若不競選連任 民主黨首選賀錦麗或是「她」

2024拜登若不競選連任 民主黨首選賀錦麗或是「她」
「兒子生了留她沒用?」婆媳開戰 富家女被潑汽油砍死

「兒子生了留她沒用?」婆媳開戰 富家女被潑汽油砍死