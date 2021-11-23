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以色列兒童染疫數飆升 5至11歲開打輝瑞BNT

中央社特拉維夫23日綜合外電報導
圖為輝瑞製造的兒童新冠疫苗。美聯社
圖為輝瑞製造的兒童新冠疫苗。美聯社

鑒於兒童染疫數飆升，以色列於22日開始為5至11歲兒童展開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗施打計畫，成為少數幾個為年幼兒童接種疫苗的國家之一。

今年一整個夏天，Delta變異株疫情蔓延以色列各地，以色列成為最早施打疫苗追加劑的國家之一。

隨著疫情開始再度蔓延，以色列總理班奈特（Naftali Bennett）在臉書（Facebook）發文說，以色列正經歷「兒童感染潮」，最近確診病例中約半數是11歲以下兒童。

以色列當局已針對12至17歲族群進行接種，但在輝瑞藥廠進行試驗與以色列專家小組發布建議後，決定降低接種年齡門檻。

法新社在特拉維夫的記者發現，雖然針對年幼未成年人的施打活動定於23正式開始，但22日晚間已展開施打。

總理辦公室宣布，班奈特計劃23日上午讓他最小的兒子接種疫苗。

以色列是去年最先展開疫苗施打的國家之一，歸功於與輝瑞藥廠達成的協議，也就是優先提供數百萬劑疫苗，換取有關疫苗效力的實證數據。

以色列900萬人口中已有超過570萬人完整接種疫苗。

以色列 疫苗 疫情

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