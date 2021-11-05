圖輯／青年氣候遊行 11歲生罷課：我的未來是水災野火

關注氣候變遷的青年學生今天在場外發起「氣候罷課遊行」（Fridays for Future）。特派記者林奐成／攝影

第26屆氣候峰會（COP26）正在英國格拉斯哥舉行，而關注氣候變遷 的青年學生今天也在場外發起「氣候罷課遊行 」（Fridays for Future），冒著攝氏9度低溫和刺骨寒風，從COP會場附近的開爾文格羅夫公園，一路走到市中心的喬治廣場，發出中學生對於政府抗暖不力的怒吼，「我們的地球，他們的利益，停止氣候變遷！」

「氣候罷課遊行」由瑞典少女環保鬥士童貝里（Greta Thunberg）在2018年發起，抗議政府忽視氣候變遷，陸續獲得全球超過百國學生響應。本報記者現場直擊，今天遊行起步時稍嫌混亂，由於格拉斯哥出動大批警方維安，媒體記者拍照困難，甚至有記者和警方爆發口角。

來自蘇格蘭北方小島的11歲學生班，今天沒有去學校，而是搭火車來參加遊行，而且是由父親陪伴前來。他說：「氣候變遷情況很糟糕，必須阻止！」他認為雖然COP26有些進展，但仍不夠，越來越多人加入遊行，會迫使領導人做出改變。

班的父親說，非常擔心小孩子的未來，因為他們來自北方小島，有受到海平面上升而淹水的風險。班也說，「如果他們無所作為，那我的未來就是水災與野火。」

來自烏拉圭的蘇菲亞與墨西哥的22歲大學生菲利裴，也搭超過15個小時飛機來此參加罷課大遊行，她對COP大會能否達成進展，感到很悲觀，「領導人做的不夠」。

蘇菲亞批評烏拉圭政府對氣候變遷做的不夠，「我們總統甚至沒來」，所以他們來到COP26表達訴求，如果國際社會再不做出改變，會影響他們的未來。

現場也有格拉斯哥當地爸爸克里安，帶14歲中學女兒艾咪來參加。克里安說，完全支持女兒罷課一天來這裡參加遊行，看到發展中國家受淹水之苦，進步國家應該負責的人卻沒負責。

對於COP能否達成進展，艾咪說，各國領袖要達成共識確實困難，但前天的禁止砍伐天然林協議算是有點進展，「這是改變的機會」。