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圖輯／青年氣候遊行 11歲生罷課：我的未來是水災野火

特派記者林奐成／格拉斯哥報導
關注氣候變遷的青年學生今天在場外發起「氣候罷課遊行」（Fridays for Future）。特派記者林奐成／攝影
關注氣候變遷的青年學生今天在場外發起「氣候罷課遊行」（Fridays for Future）。特派記者林奐成／攝影

第26屆氣候峰會（COP26）正在英國格拉斯哥舉行，而關注氣候變遷的青年學生今天也在場外發起「氣候罷課遊行」（Fridays for Future），冒著攝氏9度低溫和刺骨寒風，從COP會場附近的開爾文格羅夫公園，一路走到市中心的喬治廣場，發出中學生對於政府抗暖不力的怒吼，「我們的地球，他們的利益，停止氣候變遷！」

「氣候罷課遊行」由瑞典少女環保鬥士童貝里（Greta Thunberg）在2018年發起，抗議政府忽視氣候變遷，陸續獲得全球超過百國學生響應。本報記者現場直擊，今天遊行起步時稍嫌混亂，由於格拉斯哥出動大批警方維安，媒體記者拍照困難，甚至有記者和警方爆發口角。

來自蘇格蘭北方小島的11歲學生班，今天沒有去學校，而是搭火車來參加遊行，而且是由父親陪伴前來。他說：「氣候變遷情況很糟糕，必須阻止！」他認為雖然COP26有些進展，但仍不夠，越來越多人加入遊行，會迫使領導人做出改變。

班的父親說，非常擔心小孩子的未來，因為他們來自北方小島，有受到海平面上升而淹水的風險。班也說，「如果他們無所作為，那我的未來就是水災與野火。」

來自烏拉圭的蘇菲亞與墨西哥的22歲大學生菲利裴，也搭超過15個小時飛機來此參加罷課大遊行，她對COP大會能否達成進展，感到很悲觀，「領導人做的不夠」。

蘇菲亞批評烏拉圭政府對氣候變遷做的不夠，「我們總統甚至沒來」，所以他們來到COP26表達訴求，如果國際社會再不做出改變，會影響他們的未來。

現場也有格拉斯哥當地爸爸克里安，帶14歲中學女兒艾咪來參加。克里安說，完全支持女兒罷課一天來這裡參加遊行，看到發展中國家受淹水之苦，進步國家應該負責的人卻沒負責。

對於COP能否達成進展，艾咪說，各國領袖要達成共識確實困難，但前天的禁止砍伐天然林協議算是有點進展，「這是改變的機會」。

關注氣候變遷的青年學生今天在場外發起「氣候罷課遊行」（Fridays for F...
關注氣候變遷的青年學生今天在場外發起「氣候罷課遊行」（Fridays for Future）。特派記者林奐成／攝影
關注氣候變遷的青年學生今天在場外發起「氣候罷課遊行」（Fridays for F...
關注氣候變遷的青年學生今天在場外發起「氣候罷課遊行」（Fridays for Future）。特派記者林奐成／攝影
關注氣候變遷的青年學生今天在場外發起「氣候罷課遊行」（Fridays for F...
關注氣候變遷的青年學生今天在場外發起「氣候罷課遊行」（Fridays for Future）。特派記者林奐成／攝影
關注氣候變遷的青年學生今天在場外發起「氣候罷課遊行」（Fridays for F...
關注氣候變遷的青年學生今天在場外發起「氣候罷課遊行」（Fridays for Future）。特派記者林奐成／攝影
關注氣候變遷的青年學生今天在場外發起「氣候罷課遊行」（Fridays for F...
關注氣候變遷的青年學生今天在場外發起「氣候罷課遊行」（Fridays for Future）。特派記者林奐成／攝影
關注氣候變遷的青年學生今天在場外發起「氣候罷課遊行」（Fridays for F...
關注氣候變遷的青年學生今天在場外發起「氣候罷課遊行」（Fridays for Future）。特派記者林奐成／攝影
關注氣候變遷的青年學生今天在場外發起「氣候罷課遊行」（Fridays for F...
關注氣候變遷的青年學生今天在場外發起「氣候罷課遊行」（Fridays for Future）。特派記者林奐成／攝影
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關注氣候變遷的青年學生今天在場外發起「氣候罷課遊行」（Fridays for Future）。特派記者林奐成／攝影
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關注氣候變遷的青年學生今天在場外發起「氣候罷課遊行」（Fridays for Future）。特派記者林奐成／攝影
關注氣候變遷的青年學生今天在場外發起「氣候罷課遊行」（Fridays for F...
關注氣候變遷的青年學生今天在場外發起「氣候罷課遊行」（Fridays for Future）。特派記者林奐成／攝影
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關注氣候變遷的青年學生今天在場外發起「氣候罷課遊行」（Fridays for Future）。特派記者林奐成／攝影
關注氣候變遷的青年學生今天在場外發起「氣候罷課遊行」（Fridays for F...
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遊行 氣候變遷 罷課

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