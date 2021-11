圖輯／青年氣候遊行 11歲生罷課：我的未來是水災野火

關注氣候變遷的青年學生今天在場外發起「氣候罷課遊行」(Fridays for Future)。特派記者林奐成/攝影

第26屆氣候峰會(COP26)正在英國格拉斯哥舉行,而關注氣候變遷 的青年學生今天也在場外發起「氣候罷課遊行 」(Fridays for Future),冒著攝氏9度低溫和刺骨寒風,從COP會場附近的開爾文格羅夫公園,一路走到市中心的喬治廣場,發出中學生對於政府抗暖不力的怒吼,「我們的地球,他們的利益,停止氣候變遷!」

「氣候罷課遊行」由瑞典少女環保鬥士童貝里(Greta Thunberg)在2018年發起,抗議政府忽視氣候變遷,陸續獲得全球超過百國學生響應。本報記者現場直擊,今天遊行起步時稍嫌混亂,由於格拉斯哥出動大批警方維安,媒體記者拍照困難,甚至有記者和警方爆發口角。

來自蘇格蘭北方小島的11歲學生班,今天沒有去學校,而是搭火車來參加遊行,而且是由父親陪伴前來。他說:「氣候變遷情況很糟糕,必須阻止!」他認為雖然COP26有些進展,但仍不夠,越來越多人加入遊行,會迫使領導人做出改變。

班的父親說,非常擔心小孩子的未來,因為他們來自北方小島,有受到海平面上升而淹水的風險。班也說,「如果他們無所作為,那我的未來就是水災與野火。」

來自烏拉圭的蘇菲亞與墨西哥的22歲大學生菲利裴,也搭超過15個小時飛機來此參加罷課大遊行,她對COP大會能否達成進展,感到很悲觀,「領導人做的不夠」。

蘇菲亞批評烏拉圭政府對氣候變遷做的不夠,「我們總統甚至沒來」,所以他們來到COP26表達訴求,如果國際社會再不做出改變,會影響他們的未來。

現場也有格拉斯哥當地爸爸克里安,帶14歲中學女兒艾咪來參加。克里安說,完全支持女兒罷課一天來這裡參加遊行,看到發展中國家受淹水之苦,進步國家應該負責的人卻沒負責。

對於COP能否達成進展,艾咪說,各國領袖要達成共識確實困難,但前天的禁止砍伐天然林協議算是有點進展,「這是改變的機會」。