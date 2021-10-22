日去碳化 再生能源占比擬翻倍

共同社報導，日本 政府在時隔約3年後，22日修改了中長期政策指針「能源基本計畫」並在內閣會議上敲定。作為第6次的此次計畫出示了2050年實現去碳化的道路，寫進最優先引進可再生能源的方針，提出目標將2030年度電源構成中可再生能源的比率擴大到36%至38，約為現在的兩倍。

另一方面，核電占比則維持20%至22不變，此外還寫進擺脫對火力發電的依賴。日本的能源政策將發生重大轉變。

日本政府還一併決定了全球暖化對策，寫明實現2030年度溫室氣體排放量比2013年度削減46%的具體措施。在英國舉行「聯合國 氣候變化框架公約」第26次締約方會議（COP26）之前，日本計畫向聯合國提交46%的減排目標。

能源基本計畫還寫進對已發生10年的東京電力福島第一核電站事故的反省，關於核能維持「儘可能降低依賴度」的以往方針。另一方面提出以確保安全為前提「持續活用必要的規模」，擬重啟各地核電機組。自民黨和經濟界強烈希望的新增設和改建核電站則沒有寫入基本計畫。

二氧化碳排放量多、國際社會批評高漲的煤炭火力發電將大幅縮小。火力發電2019年度實際發電量占電源構成約75%，力爭到2030年度降至41%。

日本政府將創設2兆日圓（約176億美元）基金，對致力於去碳化的企業提供支援，從而推動技術革新並加強供應鏈 。