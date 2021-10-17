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靖國神社秋祭 日新首相岸田未出席 前首相菅義偉參拜

中央社／東京17日電
日本前首相菅義偉17日參拜靖國神社。（美聯社）
日本前首相菅義偉17日參拜靖國神社。（美聯社）

日本靖國神社今天起舉行秋祭，日本首相岸田文雄供奉供品真賢木，未親自參拜。前首相菅義偉上午參拜靖國神社，這是他時隔9年2個月參拜靖國神社。

日本放送協會（NHK）報導，位於東京九段的靖國神社今、明舉行為期2天的秋祭，本月初甫卸下首相職務的菅義偉上午11時許參拜靖國神社。

參拜靖國神社後菅義偉對媒體說：「我以身為前眾議員、前內閣總理大臣的立場參拜，我向為國奉獻尊貴性命的英靈表達尊崇之意，並祈求這些人士在天之靈安息。」

菅義偉上一次參拜靖國神社是在2012年8月15日。2012年年底安倍晉三再度上台執政，菅義偉擔任內閣官房長官，去年9月當上首相，本月初卸任。他任內靖國神社舉行春祭和秋祭時，以「內閣總理大臣 菅義偉」的名義供奉名為「真榊」（真賢木）供品。

菅義偉今年8月15日二次大戰結束日時，以自民黨總裁身分自費供奉玉串料（祭祀費）。

本月4日就任首相的岸田文雄今天託人向靖國神社供奉供品真賢木，未親自參拜。岸田以往未曾向靖國神社供奉真賢木，這次循前首相安倍晉三、菅義偉的往例作法。

安倍本月14日下午透過推特表示，在靖國神社舉行秋祭前曾去參拜，「向英靈表達尊敬之意，並祈求安息」。安倍還上傳照片。這是安倍去年9月卸任首相後，時隔7年再度前往靖國神社參拜。

靖國神社因為合祀二次大戰的甲級戰犯，只要日本首相或內閣閣員前往參拜，就會引發中國與韓國強烈反彈。

靖國神社 菅義偉 日本

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