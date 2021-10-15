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曾揚言不參加氣候峰會 澳洲總理莫里森收回前言

中央社雪梨15日綜合外電報導
澳洲總理莫里森（Scott Morrison）今天撤回先前揚言不參加下個月聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）的發言，改口稱這是一場「非常重要的活動」。美聯社
澳洲總理莫里森（Scott Morrison）今天撤回先前揚言不參加下個月聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）的發言，改口稱這是一場「非常重要的活動」。美聯社

 澳洲總理莫里森（Scott Morrison）今天撤回先前揚言不參加下個月聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）的發言，改口稱這是一場「非常重要的活動」。

莫里森對記者表示：「我證實會參加格拉斯哥峰會（Glasgow Summit），我很期待參加。」

澳洲面臨越來越多壓力，被要求設定更具雄心的對抗氣候變遷目標，使得莫里森先前說出，他可能不會參加多國政治領袖都將出席的蘇格蘭格拉斯哥峰會。

他的發言激怒氣候變遷倡議人士，也被視為對澳洲的親密盟友，也是這次會議主辦國英國的直接外交打臉。

鮮少過問政治的英國王儲查爾斯，也對莫里森不願出席峰會表達驚訝，並稱如果各國領袖不採取堅定行動抑制氣候變遷，將會是一場「災難」。

澳洲是全世界最大的煤炭與天然氣出口國之一，長期以來拒絕採納碳中和目標，廣泛被認為在因應氣候變遷方面遠遠落後。

莫里森雖然提過要把碳中和目標設在2050年，但他拒絕讓那些目標具拘束力，也尚未承諾會設定更具意義的2030年減排目標。

蘇格蘭的12天會議，將是2015年巴黎協定以來規模最大的氣候峰會，也被視為訂定全球排放目標，以減緩全球暖化的關鍵步驟。

綠色和平澳洲太平洋分部（Greenpeace Australia Pacific）執行長瑞特（David Ritter）說，歡迎莫里森參加會議，但除非他承諾具體行動，否則他的出席毫無意義。

他說：「如果莫里森只是要在這場世界最重要的氣候會議露臉，根本不值得替他鼓掌。只是出席會議，帶來一堆空話和空泛承諾，把澳洲可悲的氣候紀錄漂綠（Greenwashing），那根本不夠。」

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