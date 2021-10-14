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貝魯特示威至少6死 美籲黎巴嫩讓緊張情勢降溫

中央社華盛頓14日綜合外電報導
黎巴嫩首都貝魯特示威活動傳出槍響，至少造成6死。(美聯社)
黎巴嫩首都貝魯特示威活動傳出槍響，至少造成6死。(美聯社)

黎巴嫩首都貝魯特今天發生奪命暴力事件，令人憂心宗教複雜的黎巴嫩可能重現派系衝突。美國今天呼籲黎巴嫩減緩國內緊張氣氛。

法新社報導，國務院發言人普萊斯（Ned Price）告訴記者：「我們與黎巴嫩當局一同呼籲大家冷靜、讓緊張情勢降溫。」

黎巴嫩什葉派穆斯林團體真主黨（Hezbollah）和艾瑪爾（Amal）今天集結示威，反對一名調查去年貝魯特港口大爆炸的法官。不料示威活動傳出槍響，造成至少6死。

美國拒絕評論誰該為此事負責，但重申美方對真主黨的批評。美國認定獲得伊朗支持的真主黨是恐怖組織。

普萊斯說：「黎巴嫩民主的未來，仰賴公民懷抱信心在法治下處理艱難議題的能力。法官必須能遠離暴力、免受威脅恫嚇，包括來自真主黨的恫嚇。」

真主黨與艾瑪爾則把矛頭指向敵人─基督教派政黨「黎巴嫩力量」（Lebanese Forces）。

另外根據路透，科威特外交部今天已發布聲明，呼籲公民離開黎巴嫩，並要求有意前往黎巴嫩的人先等等。

科威特外交部還說，駐貝魯特大使館呼籲當地科威特公民保持謹慎、遠離集會場所和紛亂，並待在家中。卡達駐貝魯特大使館稍晚也發布類似公告。

美國 大使館 國務院

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