不滿孟晚舟風波 逾75%加國人反對華為參與5G建設

最新民調顯示，超過75%的加國人認為，政府應禁止華為參與5G建設，遠高於2019年的53％。路透

在加拿大 總理杜魯多考慮是否封殺華為 之際，一項11日發布的民調表明，超過75%的加國人認為，政府應禁止華為參與加國第五代行動通訊（5G ）建設。

彭博資訊報導，根據這份環球郵報委託民調公司Nanos Research進行的民調，今年加拿大民眾對華為參加5G建設的比率，遠高於2019年的53％。杜魯多尚未宣布是否將華為排除在5G建設外，但表示有望在幾周內做出決定。

加國民眾對華為的不信任感激增，反映了公眾自2018年12月來對北京日益沸騰的憤怒情緒。

兩年多前，加拿大根據美國的引渡請求，逮捕了華為財務長孟晚舟，短短幾天後，北京便以間諜罪名逮捕加國前外交官康明凱（Michael Kovrig）和加籍商人史佩弗（Michael Spavor）。

美國司法部9月底與孟晚舟達成緩起訴協議，在孟晚舟獲釋踏上返鄉路後，北京也隨即釋放康明凱和史佩弗，兩人遭關押超過1,000天。對此，加拿大及其西方盟友痛批北京搞「人質外交」，但中國堅稱這兩起案件並無關聯。

隨著中加關係在孟晚舟風波下鬧僵，如果杜魯多決定封殺華為，可能將導致兩國關係進一步交惡。美國、英國和澳洲等加國最親密盟友，都已下令禁用華為的5G設備。

中國外交部發言人趙立堅在12日對此表示，華為5G設備的安全性已獲得大多數國家的認可，加拿大應該持客觀立場，對陸企採取公平、非歧視的做法。