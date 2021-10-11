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12萬劑中國國藥疫苗「扔水溝」 埃及檢方逮3人

中央社／開羅10日綜合報導
圖為國藥集團生產的新冠疫苗。(新華社)
圖為國藥集團生產的新冠疫苗。(新華社)

埃及一條水溝沿線發現大量尚未使用卻被丟棄的新冠肺炎（COVID-19）疫苗，公共檢察官今天表示。已下令逮捕3名涉案人。當地媒體報導，這批遭丟棄的中國國藥疫苗數量超過12萬劑。

公共檢察官表示，這批疫苗原是分配給敏亞市（Minya）衛生局，當地先前遺失1萬8400份總價逾500萬埃及鎊（約204萬人民幣、31萬美元）的新冠疫苗。敏亞市位於首都開羅以南約220公里處。

檢察官聲明補充表示，根據一份盤點清單，由於保存溫度不當，當地倉庫另損失近5000份疫苗。聲明並未說明有多少劑量或種類，但稍早官方表示，這些疫苗是由中國國藥集團（Sinopharm）生產。

埃及報紙「日出」（Al-Shorouk）報導，這批遭丟棄的國藥疫苗數量多達12萬2300劑。

「埃及今日雜誌」（Egypt Today Magazine）上傳到推特的影像顯示，敏亞市北部的班尼馬沙（Bani Mazar）一處水溝兩旁散落許多白色盒子。

路透報導，檢察官指出，這批被丟棄的疫苗是在藥劑師交給衛生局一輛車的司機後丟失，這輛車原本要將疫苗送往敏亞市衛生局。

根據聲明，初步調查顯示，藥劑師與倉管人員有重大疏失，加上說詞兜不攏，因此當局下令拘留兩人及運貨司機，以進一步調查。

人口逾1億的埃及希望在年底前讓4000萬人接種疫苗，但在疫苗供貨延誤和部分民眾猶豫不決的情況下，一直難以提高疫苗覆蓋率。

疫苗 檢察官 國藥

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