梅克爾卸任前訪以色列 重申德國堅持安全承諾

德國總理梅克爾(左)與以色列總理班奈特舉行會談。(美聯社)

即將卸任的德國 總理梅克爾 （Angela Merkel）今天在離職前最後一次出訪以色列 時表示，以色列的安全是「每一任德國政府」的首先要務。

這是梅克爾在任16年來第8次，同時也是最後一次訪問以色列。梅克爾先和以色列總理班奈特（Naftali Bennett）舉行會談，接著前往位於耶路撒冷的猶太人大屠殺紀念館（Yad Vashem）。德國納粹政府在第二次世界大戰期間屠殺了600萬名猶太人。

戰後，德國一直是以色列首要的歐洲盟友。即使對於以色列有關巴勒斯坦和伊朗政策的看法不同，梅克爾仍尋求強化和以色列的安全和經濟關係。

梅克爾表示，德國將維護對以色列的承諾。站在一旁的班奈特則讚揚梅克爾在各界對中東衝突態度分歧之際，扮演「歐洲道德羅盤」的角色。

梅克爾說：「我想利用這個機會強調以色列安全的議題，將一直是每一任德國政府的核心重點以及中心議題。」

班奈特則讚揚梅克爾促進以色列和德國的關係，兩國關係「前所未有的強勁」，並肯定梅克爾對以色列的支持。

67歲的梅克爾原定8月出訪以色列，但因美國和包括德國在內的美國盟軍從阿富汗撤軍引發混亂而延後。